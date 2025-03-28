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28.03.2025, 14:28

Водитель грузовика выбрасывал мусор рядом со зданием роддома в Актау

Общество 0 1 398 Наталья Вронская

Нарушение, в ходе которого водитель грузовика избавился от мусора недалеко от здания роддома, вызвало возмущение среди горожан и было зафиксировано сотрудниками департамента экологии Мангистауской области во время рейдового мероприятия, сообщает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

В 38 микрорайоне Актау, недалеко от родильного дома, экологами была обнаружена несанкционированная свалка. Выяснилось, что её устроил водитель грузовика, выбросивший мусор прямо на открытой территории.

Инцидент был снят на видео сотрудниками областного департамента экологии во время обхода. На кадрах – грузовик с государственным номером 312ACT12, водитель которого выгружает отходы в неположенном месте. Информация сразу была передана в полицию по номеру 102.

В отношении нарушителя приняты соответствующие административные меры. Какие именно – в полиции пока не уточняют. Тем временем экологи напомнили: такие действия не только портят общий облик города, но и вредят окружающей среде.

Ведомство призывает жителей проявлять активную гражданскую позицию – сообщать о фактах выброса мусора по номеру телефона: +7 (7292) 30-12-89 или напрямую в полицию.

Ранее жители областного центра зафиксировали другое нарушение горожан. Мужчина выбрасывал строительный мусор из окна четвертого этажа. Люди посчитали такие действия опасными для окружающих.

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