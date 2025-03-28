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28.03.2025, 15:38

«Кибершериф» в деле: должны ли полицейские Мангистау включать на трассах «мигалки»

Общество 0 2 120 Наталья Вронская

Глава департамента полиции Мангистауской области рассказал, должен ли спецтранспорт стражей порядка, оснащенный системой «Кибершериф», при патрулировании на трассах включать специальные световые сигналы, передает Lada.kz.

Фото с сайта ВКонтакте
Фото с сайта ВКонтакте

Комментарий начальник департамента полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов дал во время прямого эфира, организованного на официальной странице ведомства.

Так, во время трансляции один из жителей региона задал вопрос о законности несения службы полицейских на спецтранспорте, оснащенном системой «Кибершериф», без мигающих огней.

Сагындык Аяганов заявил, что автомобили, оборудованные «Кибершерифом», при патрулировании на трассах обязаны включать специальные световые сигналы.

Полицейские на трассе всегда должны включать (проблесковые маячки – прим.автора). Если вы видите нарушение, сообщите, и я приму меры, - ответил глава ведомства.

Если водители или пассажиры заметят, что озвученное правило не соблюдается, они могут сообщить об этом в правоохранительные органы.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Если вы видите нарушение, сообщите, и я приму меры, - ответил глава ведомства."-----Для этого нужен прямой номер на ватсап, чтобы сразу принимались меры главой ведомства. А куда ещё сообщать? В дежурку? Там всё спустят на тормозах! Ворон ворону глаз не выклюет...
28.03.2025, 13:41
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