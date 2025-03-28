Автопарк ДЧС Мангистауской области пополнился новыми Toyota Hilux (видео)

В Мангистаускую область на вооружение департамента по ЧС поступила новая партия Toyota Hilux – оборудованных внедорожников, которые усилят мобильность спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz .

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Всего департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области передали 15 автомобилей Toyota Hilux. В ведомстве отметили, что техника положительно скажется на работе спасателей.

Такие внедорожники доберутся в любую точку, даже в сложных условиях. Сократят время реагирования, а это оперативное прибытие на место ЧС. Автомобили отличаются маневренностью и надежностью, на такую технику можно положиться, - заверили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2024 года спасатели получили пять новых автомобилей Skoda Kodiaq и один внедорожник «Трэкол».