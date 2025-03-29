Благотворительная ярмарка для пенсионеров пройдет в Актау

В воскресенье, 30 марта, в Актау состоится благотворительная ярмарка для пенсионеров и нуждающихся семей, организованная общественным фондом «Мы люди - мы вместе», сообщает Lada.kz .

Фото с сайта bf-annamariya.ru

Мероприятие направлено на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, а также пенсионеров, нуждающихся в одежде.

Дорогие друзья, приглашаем вас 30 марта в 12:00 часов на ярмарку для нуждающихся семей. Также мы ждём наших бабушек и дедушек, которым необходима одежда. Мы будем рады каждому – приходите!, - говорится в приглашении организаторов.

Уточняется, что на месте можно будет получить вещи первой необходимости, одежду и бытовые принадлежности. Организаторы подчёркивают, что такие мероприятия – это не только способ оказать помощь, но и возможность почувствовать поддержку, тепло и внимание со стороны сообщества.

Бесплатная раздача вещей пройдёт по адресу: микрорайон «Шанырак», дом №32, 12-й подъезд, задний двор.

Фонд «Мы люди - мы вместе» продолжает активно помогать нуждающимся в регионе, объединяя волонтёров, предпринимателей и всех неравнодушных. Ранее представители организации смогли собрать и купить дом вдове и матери двоих детей, ставшей инвалидом после смерти мужа.