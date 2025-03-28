В Актау с флагштока исчез главный флаг – что случилось?

В связи с работами по благоустройству города главный государаственный флаг в 12 микрорайоне временно снят, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото: архив Lada.kz

В Актау продолжаются работы по санитарной очистке и благоустройству. В связи с этим, государственный флаг, установленный на флагштоке в 12 микрорайоне, временно снят.

В ближайшие дни государственный флаг будет вновь вывешен.

Ранее сообщалось, что Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства в рамках конкурса закупил 11 государственных флагов на общую сумму в 4,8 миллиона тенге.