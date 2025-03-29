Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау

Состояние заброшенного фонтана в сквере 7 микрорайона вызвал вопросы у горожан. Ситуацию прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Lada.kz .

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Напротив Актауской городской поликлиники №1 в 7 микрорайоне расположен небольшой зеленый сквер.

На его территории находится небольшой фонтан.

Жители 7 микрорайона отметили неухоженный вид фонтана: он заброшен, замусорен.

На запрос корреспондента Lada.kz в Актауском городском отделе ЖКХ ответили, что фонтан и сквер находятся на балансе самого медучреждения.

В руководстве же поликлиники сообщили, что данная прилегающая территория к ним отношения не имеет и принадлежит городской администрации.

На повторное обращение чиновники отреклись от участка у поликлиники и порекомендовали обратиться в региональное управление здравоохранения.

Lada.kz направила запрос в облздрав, где ответили, что участок в ведении городского акимата.