Жалоба на волос в еде обернулась агрессией для жительницы Актау

Инцидент произошел в одной из донерных и вызвал широкий общественный резонанс, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Иллюстративное фото: sxodim.com

Жительница Актау, обнаружив в своем хот-доге чужой волос, вежливо попросила заменить блюдо. Однако вместо извинений и предложения новой порции, она столкнулась с агрессией со стороны сотрудников заведения.

По информации паблика batys.07, работники не только отказались предложить альтернативу, но и выволокли ее из ресторана, сопровождая это потоком нецензурной брани.

Ситуация была зафиксирована на видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям.

Скандал привлек внимание не только местных жителей, но и пользователей интернета, которые осудили не только поведение персонала, но и нарушение норм вежливости в сфере обслуживания. В связи с этим в социальных сетях активно обсуждают вопрос о необходимости жестких мер по отношению к подобным инцидентам.

«В нормальных заведениях просто меняют и все, а эти за свой донер готовы человека убить».

«Не мужчина тот, кто на женщину руки распускает».

«Антисанитария если есть и нарушения по чистоте и правилам приготовления пищи и нормативам согласно законодательству Казахстана, то точку немедленно закрывать в целях предотвращения заражения кишечного заболеваний, наложить штраф».

На данный момент владельцы донерной не прокомментировали произошедшее, а также не предоставили информацию о возможных последствиях для своих сотрудников.