18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.44
545.65
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.04.2025, 19:12

Жалоба на волос в еде обернулась агрессией для жительницы Актау

Общество 0 2 209 Ольга Максимова

Инцидент произошел в одной из донерных и вызвал широкий общественный резонанс, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Иллюстративное фото: sxodim.com
Иллюстративное фото: sxodim.com

Жительница Актау, обнаружив в своем хот-доге чужой волос, вежливо попросила заменить блюдо. Однако вместо извинений и предложения новой порции, она столкнулась с агрессией со стороны сотрудников заведения.

По информации паблика batys.07, работники не только отказались предложить альтернативу, но и выволокли ее из ресторана, сопровождая это потоком нецензурной брани.

Ситуация была зафиксирована на видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям.

Скандал привлек внимание не только местных жителей, но и пользователей интернета, которые осудили не только поведение персонала, но и нарушение норм вежливости в сфере обслуживания. В связи с этим в социальных сетях активно обсуждают вопрос о необходимости жестких мер по отношению к подобным инцидентам.

«В нормальных заведениях просто меняют и все, а эти за свой донер готовы человека убить».

«Не мужчина тот, кто на женщину руки распускает».

«Антисанитария если есть и нарушения по чистоте и правилам приготовления пищи и нормативам согласно законодательству Казахстана, то точку немедленно закрывать в целях предотвращения заражения кишечного заболеваний, наложить штраф».

На данный момент владельцы донерной не прокомментировали произошедшее, а также не предоставили информацию о возможных последствиях для своих сотрудников.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…