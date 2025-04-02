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02.04.2025, 10:57

Сколько гаджетов жителям Мангистау можно бесплатно провезти через границу Казахстана

Общество 0 2 725 Наталья Вронская

В преддверии отпусков в департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили, в каких случаях товары, ввозимые физлицом из заграницы, относятся к категории «для личного пользования», и какие в этой связи действуют ограничения, передает Lada.kz.

Фото с сайта mail.ru
Фото с сайта mail.ru

Особенности порядка и условий перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза определены в главе 39 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

В департаменте госдоходов Мангистауской перечислили, какие товары, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, относятся к товаром для личного пользования (Приказ МФ РК от 31.03.2015 г. № 250):

  • изделия из меха (в том числе головные уборы) – один предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
  • мобильный телефон – две единицы на человека;
  • планшет – две единицы на человека;
  • портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – одна единица на человека;
  • ювелирные изделия – пять предметов на человека;
  • велосипед – одна штука на человека;
  • детская коляска – одна штука на человека.

Отмечается, что их количество не должно превышать указанные выше показатели.

Также важно, что частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не может превышать одного раза в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза, любым способом, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

Без уплаты таможенных пошлин, налогов, товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС в пределах стоимостных, весовых и (или) количественных норм в соответствии с Решением Совета ЕЭС от 20 декабря 2017 года №107.

То есть, помимо авиаперевозок, норма для товаров, ввозимых в пешем порядке и сопровождаемом и (или) не сопровождаемом багаже составляет 500 евро и 25 килограммов. А норма для товаров, доставленных перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, составляет 200 евро и 31 килограмм.

Если стоимость и вес товара превышают указанные нормы, уплачивается 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения, ввозимого товара в сопровождаемом или несопровождаемом багаже.

Если товары, доставленные перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, превысят норму, уплачивается 15 процентов от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы.

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