На перевале Ман-Ата в Мангистау подключили мобильную связь

По поручению акима области Нурдаулета Килыбая на перевале Ман-Ата, расположенном вдоль республиканской трассы Атырау-Актау, обеспечено покрытие мобильной связью, передает Lada.kz .

Фото предоставлено ЦОК Мангистауской области

Как отмечает пресс-служба главы региона, проект по обеспечению связью важен для безопасности пассажиров на дороге по части быстрого вызова скорой помощи и других спецслужб.

Кроме того, от магистрали АО «Казахтелеком» до базовой станции проложена волоконно-оптическая линия связи для более комфортной коммуникации жителей села Беки, в том числе расположенной в населенном пункте школы.

В настоящее время на территории восстановлена вся необходимая инфраструктура, установлена базовая станция 4G от АО «Ксеll».

В ближайшее время также появится базовая станция оператора «Билайн».