Работники нефтесервисной компании в Мангистау третий месяц не получают зарплату

Работники ТОО «Mangystau Oil Refining» с января 2025 года не получали зарплату в полном объеме. Сотрудники компании говорят, руководство ссылается на отсутствие заказчиков их продукции. Представители инспекции труда Мангистауской области оказались в курсе положения дел, сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Компания ТОО «Mangystau Oil Refining» была основана в 2017 году. Основной деятельностью компании является приобретение, хранение и переработка нефти с получением темных и светлых нефтепродуктов. Так, говорят рабочие, в последнее время у фирмы появились проблемы со сбытом продукции. Людям предлагали идти в отпуск без содержания с сохранением места в организации либо просто ждать. Коллектив говорит, что их терпение из-за сложившихся обстоятельств подходит к концу, поскольку на фоне отсутствия оплаты их труда компания приглашает на работу иностранных граждан.

В попытке добиться справедливости нефтяники записали видеообращение к Президенту Казахстана, акиму и прокурору области, а также к начальнику управления Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения.

Мы, сотрудники компании «Mangystau Oil Refining», вынуждены обратиться с заявлением о сложившейся ситуации на предприятии. На протяжении нескольких месяцев мы сталкиваемся с задержками заработной платы, вызванными, как нам сообщили, ошибками со стороны работодателя. В январе нам было выплачено лишь 240 000 тенге. До сих пор остаётся невыплаченной оставшаяся часть зарплаты за январь, а также заработная плата за февраль и март. Кроме того, сотрудники, находящиеся в отпуске, не получили положенные отпускные. Не выплачены и окончательные расчёты тем, кто уволился – люди уже месяц ждут свои деньги. Мы считаем, что это является грубым нарушением трудового законодательства. У большинства сотрудников есть семьи, дети. Мы проявляли терпение, надеясь на скорое разрешение ситуации, однако на данный момент изменений не произошло. Особое возмущение вызывает тот факт, что, несмотря на отсутствие выплат работникам, на объект прибыла группа из более чем 100 иностранных специалистов, для которых предприятие обеспечило все условия – полностью оплатив проезд, питание и проживание. В то время как отечественные сотрудники остаются без заработанных средств, им предоставляется полный пакет комфорта. Несмотря на наши коллективные обращения и переговоры с руководством, ситуация остаётся нерешённой. Более того, вместо диалога и поиска компромисса, отдельные сотрудники, выступившие с требованиями, сталкиваются с давлением и угрозами увольнения. Мы надеемся, что данное обращение будет услышано, и призываем руководство предприятия принять меры по урегулированию обстоятельств в соответствии с трудовым законодательством и нормами справедливости, - заявили люди.

В конце своего обращения нефтяники выдвинули несколько требований: выплатить все задержки по заработным платам за прошлые месяцы, а также аннулировать приказ, выпущенный в конце января, о понижении заработной платы на 24%.

Помимо этого, люди просят просчитать пеню за дни задержки оплаты в соответствии с пунктом 3 статьи 113 Трудового кодекса Республики Казахстан к каждому дню в размере 1,25%.

Редакция Lada.kz cвязалась со специалистами инспекции труда Мангистауской области. Они ответили, что занимаются данным вопросом по заявлению работников. Ответ по ситуации обещали предоставить позже.