Семь этноаулов – семь разных подходов с единым смыслом на набережной Актау. Фото

В рамках празднования проекта «Актау – столица тюркского мира» на набережной областного центра развернули сразу 7 этноаулов, которые представляют районы области, городов Актау и Жанаозен, а также экспозиции зарубежных гостей. Редакция Lada.kz решила рассказать о каждом из них в фоторепортаже Ольги Ярославской.

фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская

Этноаул "Суын Айғыр" (Мангистауский район)

Аул погружает гостей в мифологический мир Мангистауского края. Здесь можно познакомиться с трудами Серикбола Кондыбая и увидеть мистических персонажей из древних преданий. Экспозиция раскрывает тайны водяных скакунов и легенды Тетисского моря. Показаны обряды и традиции, такие как «Ашамайға отырғызу» и мастер-класс по валянию. На ярмарке — изделия из конского волоса, дерева, шерсти и войлока.

Этноаул "Шерқала" (Каракиянский район)

Аул посвящён загадочным горам Мангистау и его геологическим чудесам. Представлены археологические находки, сакральные памятники и древние поселения. Вы можете узнать об Алтынқазғане, Кетікқале и балбал-камнях. На сцене — обряды "Тұсаукесер", "Шашу", "Бата", а также мастерство плетения кнута. В торговой зоне — изделия из кожи, шерсти, дерева и натурального мыла.

Этноаул "Дәстүр" (Жанаозен)

Здесь раскрывается суть казахского быта и культуры через убранство юрты и традиционные вещи. Гости участвуют в обрядах «Беташар», «Шашу» и могут попробовать себя в рукоделии. Представлена вышивка, национальная одежда, молочные и мясные продукты местных производителей. Атмосфера тёплая и душевная, как дома.

Этноаул "Батырлар" (Бейнеуский район)

Аул героев прославляет доблесть и подвиги казахских батыров. В экспозиции старинное оружие, доспехи, одежда и памятные предметы. Проходят театрализованные обряды и мастер-классы по плетению циновок. Здесь можно не только прикоснуться к истории, но и приобрести изделия из кожи, дерева и ювелирные украшения.

Этноаул "Жеті Қайқы" (Мунайлинский район)

Аул посвящён поэтам и жырау, прославившим адайский род. Экспозиции включают уникальные домбры, личные вещи акынов и исторические реликвии. Представлены обряды и мастер-класс по изготовлению домбры. А на ярмарке множество изделий ручной работы - от швейных до гастрономических.

Этноаул "Ғашықтар" (Түпқараганский район)

Аул влюблённых рассказывает трагичные и нежные истории любви, родившиеся на мангистауской земле. В экспозиции песни, украшения, домбра и предметы быта героев. Особая атмосфера наполняет юрту, где звучат предания о вечной любви. Показаны айтысы и ткачество алаши. На ярмарке сумки, украшения, меховые изделия и сувениры.

Этноаул "Шеберлер" (Казахстан и гости из Азейрбаджана, Туркменистана, Киргизии, Турции и Узбекистана)

Аул объединяет тюркские народы через искусство. Здесь представлены ремесленные изделия из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана. Каждая вещь — отражение национальной души: ковры, посуда, одежда, украшения. Юрта стала местом встречи культур и творческих традиций. Вдохновляющее завершение этноаула "Дархан Дала".