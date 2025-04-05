18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.04.2025, 20:12

Семь этноаулов – семь разных подходов с единым смыслом на набережной Актау. Фото

Общество 0 1 451 Наталья Вронская

В рамках празднования проекта «Актау – столица тюркского мира» на набережной областного центра развернули сразу 7 этноаулов, которые представляют районы области, городов Актау и Жанаозен, а также экспозиции зарубежных гостей. Редакция Lada.kz решила рассказать о каждом из них в фоторепортаже Ольги Ярославской.

фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская
фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская

Этноаул "Суын Айғыр" (Мангистауский район)
Аул погружает гостей в мифологический мир Мангистауского края. Здесь можно познакомиться с трудами Серикбола Кондыбая и увидеть мистических персонажей из древних преданий. Экспозиция раскрывает тайны водяных скакунов и легенды Тетисского моря. Показаны обряды и традиции, такие как «Ашамайға отырғызу» и мастер-класс по валянию. На ярмарке — изделия из конского волоса, дерева, шерсти и войлока.

Этноаул "Шерқала" (Каракиянский район)
Аул посвящён загадочным горам Мангистау и его геологическим чудесам. Представлены археологические находки, сакральные памятники и древние поселения. Вы можете узнать об Алтынқазғане, Кетікқале и балбал-камнях. На сцене — обряды "Тұсаукесер", "Шашу", "Бата", а также мастерство плетения кнута. В торговой зоне — изделия из кожи, шерсти, дерева и натурального мыла.

Этноаул "Дәстүр" (Жанаозен)
Здесь раскрывается суть казахского быта и культуры через убранство юрты и традиционные вещи. Гости участвуют в обрядах «Беташар», «Шашу» и могут попробовать себя в рукоделии. Представлена вышивка, национальная одежда, молочные и мясные продукты местных производителей. Атмосфера тёплая и душевная, как дома.

Этноаул "Батырлар" (Бейнеуский район)
Аул героев прославляет доблесть и подвиги казахских батыров. В экспозиции  старинное оружие, доспехи, одежда и памятные предметы. Проходят театрализованные обряды и мастер-классы по плетению циновок. Здесь можно не только прикоснуться к истории, но и приобрести изделия из кожи, дерева и ювелирные украшения.

Этноаул "Жеті Қайқы" (Мунайлинский район)
Аул посвящён поэтам и жырау, прославившим адайский род. Экспозиции включают уникальные домбры, личные вещи акынов и исторические реликвии. Представлены обряды и мастер-класс по изготовлению домбры. А на ярмарке множество изделий ручной работы - от швейных до гастрономических.

Этноаул "Ғашықтар" (Түпқараганский район)
Аул влюблённых рассказывает трагичные и нежные истории любви, родившиеся на мангистауской земле. В экспозиции песни, украшения, домбра и предметы быта героев. Особая атмосфера наполняет юрту, где звучат предания о вечной любви. Показаны айтысы и ткачество алаши. На ярмарке сумки, украшения, меховые изделия и сувениры.

Этноаул "Шеберлер" (Казахстан и гости из Азейрбаджана, Туркменистана, Киргизии, Турции и Узбекистана)
Аул объединяет тюркские народы через искусство. Здесь представлены ремесленные изделия из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана. Каждая вещь — отражение национальной души: ковры, посуда, одежда, украшения. Юрта стала местом встречи культур и творческих традиций. Вдохновляющее завершение этноаула "Дархан Дала".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстан стремится вернуть земли, переданные России под военный полигонНовости Казахстана
12.03.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное