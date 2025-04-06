Самолет не смог приземлиться в Актау – пассажиры до сих пор ожидают рейс в Атырау

Пассажирам рейса авиакомпании «FlyArystan» пришлось остаться в аэропорту Атырау из-за того, что самолет перевозчика не смог приземлиться, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы авиакомпании «FlyArystan»

По информации пассажиров рейса Шымкент-Актау авиакомпании «Fly Arystan», самолет вылетел в ночь на 5 апреля в 02:40 часов. После неудачной попытки приземлиться в Актау его перенаправили в Атырау.

В 05:30 часов борт был в Атырау.

После посадки выяснилось, что ответственность за то, чтобы вернуть всех людей в Актау, никто на себя в полной мере не взял.

Пассажиры отметили, что за время ожидания лишь часть из них распределили по двум рейсам и отправили в Актау. Других же заселили в отель. Вылет ожидается лишь в полночь 6 апреля.

Lada.kz ожидает официальный комментарий от «FlyArystan».