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07.04.2025, 20:19

Бывшую нефтяную компанию Кайрата Боранбаева в Мангистау приватизируют в 2025 году

Общество 0 954 Лиана Рязанцева

Компания АО «Phystech II», занимающаяся геологоразведкой, изыскательными работами и разработкой нефтяных месторождений Северный Каражанбас в Мангистауской области, вскоре снова перейдёт в частные руки. Премьер-министр РК Олжас Бектенов внёс компанию в план приватизации на 2021-2025 годы, передает Lada.kz.

 

Фото из архива
Фото из архива

Соответствующее постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» появилось на сайте правительства РК сегодня, 7 апреля.

В постановлении говорится о внесении АО «Phystech II» в список приватизации на 2021-2025 годы.

Согласно официальному документу, АО «Phystech II» подлежит передаче в конкурентную среду. Реализовать компанию планируется до конца 2025 года одним из следующих способов: через открытый двухэтапный конкурс, электронные торги или путём прямой адресной продажи.

Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» выкупил бывшую компанию осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева — Phystech II у Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК за 8,1 млрд тенге..

Акционеры Phystech II решили добровольно и безвозмездно передать на баланс государственных органов 13 749 100 простых акций общества (100% простых голосующих акций) общей оценочной стоимостью 35 417 122 000 тенге еще 4 октября 2023 года.

До 3 октября 2023 года единственным акционером Phystech II являлся непосредственно сам Кайрат Боранбаев (ранее — холдинговая компания «КазТурбоРемонт», принадлежащая бизнесмену). После этой даты 99,28% Phystech II стало владеть инвестиционно-девелоперское ТОО «Казстройпроект-А». Официально же компания перешла в собственность Министерства финансов РК только во II квартале 2024 года.

Phystech II осуществляет геологоразведочные, изыскательные работы, разработку нефтяных месторождений, добычу нефти, зарегистрировано в Актау, Мангистауской области в 2015 году.

На 1 октября 2024 года собственный капитал компании составлял 21,9 млрд тенге, в том числе уставный капитал — 13,7 млрд тенге. Валюта баланса достигала 26,1 млрд тенге. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024-го сложилась в размере 513,6 млн тенге.

Напомним, что в марте 2023 года Кайрата Боранбаева признали виновным в хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже российского газа QazaqGaz и приговорил к восьми годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. В сентябре того же года прокуратура Астаны сообщила о заключении с бизнесменом процессуального соглашения о признании им вины, 15 сентября суд определил для него новый срок наказания — шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

6 ноября 2023 года Кайрат Боранбаев вышел на свободу, суд заменил ему неотбытую часть лишения свободы наказанием в виде ограничения свободы. Сообщалось, что, Боранбаев передал государству ряд активов, включая месторождение Каражанбас Северный оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге, газораспределительную компанию «Азия Газ Чунджа», занимающуюся транспортировкой и реализацией товарного газа, стоимостью 14 млрд тенге, а также завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт», оцененный в более 9 млрд тенге. Помимо этого на баланс госорганов перешли: гостиничный комплекс «Comfort Hotel Astana», клубы «Fitnation», ТРЦ «Алмалы», компанию по аренде и управлению недвижимостью «Unity Hall».

В 2021 году Forbes Kazakhstan ставил Кайрата Боранбаева на 14-е место в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана». Тогда его состояние оценивалось в $590 млн.

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