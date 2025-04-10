18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.18
570.66
6.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.04.2025, 18:05

Какая погода ждет жителей Мангистау на выходных

Общество 0 1 668 Наталья Вронская

Специалисты мангистауского филиала РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz прогноз погоды по региону с 11 по 13 апреля включительно.

Фото: Lada.kz / Ольга Ярославская
Фото: Lada.kz / Ольга Ярославская

Так, завтра, 11 апреля, по области ожидаются осадки. Ночью в центральной части региона, днем на юге, на северо-востоке прогнозируют сильный дождь, грозу. Ночью и утром на северо-востоке туман. Ветер северный, северо-западный до 9-14 метров в секунду, ночью на западе, юго-востоке области порывы дойдут до 5-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 тепла. 

В Актау в пятницу синоптики обещают переменную облачность, ночью и утром временами будет идти дождь. Ветер северный, северо-западный 9-14 метров в секунду, ночью порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 11-13 тепла.

В субботу и воскресенье в регионе на юге, востоке области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области – туман. Ветер северо-восточный, восточный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем 13-18 тепла, 13 апреля – ночью 5-10, днем 18-23, на западе области 15 градусов тепла.

В Актау 12 апреля будет царить переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 тепла.

В воскресенье, 13 апреля, также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 14-16 тепла.

Напомним, ранее синоптики предоставляли консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на весь апрель.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.