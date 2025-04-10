Какая погода ждет жителей Мангистау на выходных

Специалисты мангистауского филиала РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz прогноз погоды по региону с 11 по 13 апреля включительно.

Фото: Lada.kz / Ольга Ярославская

Так, завтра, 11 апреля, по области ожидаются осадки. Ночью в центральной части региона, днем на юге, на северо-востоке прогнозируют сильный дождь, грозу. Ночью и утром на северо-востоке туман. Ветер северный, северо-западный до 9-14 метров в секунду, ночью на западе, юго-востоке области порывы дойдут до 5-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 тепла.

В Актау в пятницу синоптики обещают переменную облачность, ночью и утром временами будет идти дождь. Ветер северный, северо-западный 9-14 метров в секунду, ночью порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 11-13 тепла.

В субботу и воскресенье в регионе на юге, востоке области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области – туман. Ветер северо-восточный, восточный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем 13-18 тепла, 13 апреля – ночью 5-10, днем 18-23, на западе области 15 градусов тепла.

В Актау 12 апреля будет царить переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 тепла.

В воскресенье, 13 апреля, также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 14-16 тепла.

Напомним, ранее синоптики предоставляли консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на весь апрель.