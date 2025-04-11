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10.04.2025, 20:04

Что будет с жителями Мангистау, имеющими долги по налогам

Общество 0 1 949 Наталья Вронская

Специалисты департамента государственных доходов по Мангистауской области рассказали об алгоритме действий, который последует с их стороны в отношении физических лиц с налоговой задолженностью, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта gov.kz
Фото с сайта gov.kz

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что при возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее уведомление, на исполнение которого дается 30 рабочих дней. В случае непогашения задолженности на сумму свыше 1 МРП (3932 тенге в 2025 году)  в вышеуказанный срок, должнику направляется налоговый приказ.

Далее, если в течение пяти рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, то такой налоговый приказ направляется судебным исполнителям.

Таким образом, налоговым законодательством предусмотрена возможность добровольного погашения задолженности без применения мер принудительного взыскания до передачи налогового приказа судебным исполнителям.

Частные судебные исполнители в рамках Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» вправе применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. При наличии задолженности 40 МРП и более на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК. Помимо налоговой задолженности с физического лица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25% от суммы налоговой задолженности.

Во избежание дополнительных расходов рекомендуем своевременно производить уплату налогов.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, мобильного приложения e-Salyq Azamat.

 

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