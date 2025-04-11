Лавочки установили по периметру микрорайонов в Актау

В Актау на тротуарах вдоль центральных дорог установили лавочки. В городской администрации разъяснили, что скамейки их просили установить люди пожилого возраста, которые часто совершают пешие прогулки в этих местах. При этом из бюджета, заверили чиновники, не было потрачено ни копейки, передает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

Еще три недели назад в редакцию Lada.kz обратилась пенсионерка Надежда Сологуб. Женщина 1949 года рождения рассказала, что проживает в доме №1, расположенном в 5 микрорайоне. По состоянию здоровья ей часто приходится посещать поликлинику, однако преодолеть даже столь небольшое расстояние достаточно сложно без короткой передышки.

Приходиться вызывать такси, потому что вдоль дороги в 5 и 7 микрорайоне нет ни одной лавки, хотя тротуар там достаточно широкий. Мне бы хотелось попросить акимат сделать там места для отдыха, чтобы пенсионеры могли сесть и отдохнуть, - попросила передать свое обращение чиновникам Надежда Сологуб.

С этим запросом редакция обратились в Актауский городской акимат. Однако с ответом, в связи с занятостью в праздники, медлили, но просьбу жительницы все-таки выполнили.

Сейчас на набережной Актау меняют лавки и урны. А те, что пригодные, в хорошем состоянии, аким поручил установить по периметру микрорайонов, чтобы жители могли отдыхать. Как раз это и есть ответ на ваш запрос, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего, отметили в акимате, в областном центре будет установлено более 300 скамеек.