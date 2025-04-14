Опубликованы адреса социальных магазинов в Мангистау

Общественный фонд «Мы люди – мы вместе», оказывающий поддержку нуждающимся, напомнил о действующих точках помощи в Актау и районах Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в фонде, по области продолжают работу социальные магазины, где нуждающимся предоставляются одежда, посуда и другие необходимые вещи. Вся помощь оказывается на безвозмездной основе.
На текущий момент основными получателями являются вновь прибывшие в регион жители из других городов и стран.
Для получения поддержки можно обратиться напрямую к ответственным завскладами по следующим адресам:
В организации поблагодарили волонтёров и завскладов, которые продолжают оказывать помощь на добровольной основе.
Благодаря их неустанному труду мы можем поддерживать десятки семей и создавать атмосферу добрососедства и поддержки в регионе, - отметили в организации.
Нуждающиеся семьи могут обратиться по указанным контактам, чтобы получить доступ к группе поддержки и узнать о графике выдачи помощи.
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