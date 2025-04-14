Опубликованы адреса социальных магазинов в Мангистау

Общественный фонд «Мы люди – мы вместе», оказывающий поддержку нуждающимся, напомнил о действующих точках помощи в Актау и районах Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта ВКонтакте

Как сообщили в фонде, по области продолжают работу социальные магазины, где нуждающимся предоставляются одежда, посуда и другие необходимые вещи. Вся помощь оказывается на безвозмездной основе.

На текущий момент основными получателями являются вновь прибывшие в регион жители из других городов и стран.

Для получения поддержки можно обратиться напрямую к ответственным завскладами по следующим адресам:

Каракиянский район, село Жетыбай, улица Жанакурлыс 21/5: +7 (775) 362-91-85 (Айгуль);

Тупкараганский район, село Сайын Шапагатов, улица Елубаева, 34: +7 (701) 237-17-86 (Джамиля);

Жанаозен, район Шугыла, дом №21, квартира №3: +7 (775) 310-81-67 (Жаннат);

Мунайлинский район, село Баскудук, улица Акеспе, 282: +7 (702) 120-23-23 (Акмарал);

Актау, дачный массив Рауан, улица 19, дом №498: +7 (702) 116-03-42 (Джамиля).

В организации поблагодарили волонтёров и завскладов, которые продолжают оказывать помощь на добровольной основе.

Благодаря их неустанному труду мы можем поддерживать десятки семей и создавать атмосферу добрососедства и поддержки в регионе, - отметили в организации.

Нуждающиеся семьи могут обратиться по указанным контактам, чтобы получить доступ к группе поддержки и узнать о графике выдачи помощи.