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14.04.2025, 15:22

Жители Форт-Шевченко в пух и прах разнесли качество реконструкции главной площади

Общество 0 4 158 Наталья Вронская

В Форт-Шевченко жители выразили массовое недовольство ходом реконструкции площади имени Мухтара Шокая, расположенной на улице Жолмаганбетова. Горожан смутило качество выполняемых работ, сообщает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Проект реконструкции, согласно документам, обойдется бюджету более чем в 100 миллионов тенге. Горожане ожидали увидеть за эти деньги нечто необычное и очень качественное. Они подробно изучили проектно-сметную документацию и нашли несостыковки.

По словам людей, стоимость за единицу оборудования в проекте сильно завышена. Они ожидали, что на площади появятся интересные и удобные конструкции для досуга населения. Однако подрядчик привез лишь лавки.

Согласно смете, стоимость одной скамейки должна составлять 151 000 тенге, а с установкой обошлась в 197 000 тенге. При этом даже более качественные и эстетичные скамейки можно найти на маркетплейсах куда по более доступной цене. Также вызывают вопросы урны: по смете одна урна оценивается в 41 000 тенге – за эти деньги можно приобрести гораздо более красивые и практичные аналоги, - недовольны люди.

На фоне разочарования реконструкцией объекта жители даже создали мемное видео.

Дополнительное возмущение вызывает несоответствие между проектом и фактическими материалами. В частности, по указанным данным, ограждение площади должно было быть выполнено из бетонных балясин, но на деле устанавливаются металлические заборы. Брусчатка же по проекту должна быть толщиной 6 сантиметров, однако фактически используется в 4,5 сантиметра.

Горожане задаются вопросом: на каком основании подрядчик вносит изменения в утверждённый проект, и кто дал на это разрешение? Возникают подозрения о возможных нарушениях, в том числе о потенциальном сговоре с принимающей стороной – представителями госорганов.

Местные жители требуют провести проверку и призывают контролирующие органы обратить внимание на ситуацию.

Редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в акимат Форт-Шевченко. В ведомстве сообщили, что уже сегодня планируют провести общественное собрание с участием горожан, где будут выслушаны все претензии и предложения. По словам властей, целью встречи является достижение взаимопонимания и поиск конструктивного решения.

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