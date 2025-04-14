Жители Форт-Шевченко в пух и прах разнесли качество реконструкции главной площади

Фото из архива

Проект реконструкции, согласно документам, обойдется бюджету более чем в 100 миллионов тенге. Горожане ожидали увидеть за эти деньги нечто необычное и очень качественное. Они подробно изучили проектно-сметную документацию и нашли несостыковки.

По словам людей, стоимость за единицу оборудования в проекте сильно завышена. Они ожидали, что на площади появятся интересные и удобные конструкции для досуга населения. Однако подрядчик привез лишь лавки.

Согласно смете, стоимость одной скамейки должна составлять 151 000 тенге, а с установкой обошлась в 197 000 тенге. При этом даже более качественные и эстетичные скамейки можно найти на маркетплейсах куда по более доступной цене. Также вызывают вопросы урны: по смете одна урна оценивается в 41 000 тенге – за эти деньги можно приобрести гораздо более красивые и практичные аналоги, - недовольны люди.

На фоне разочарования реконструкцией объекта жители даже создали мемное видео.

Дополнительное возмущение вызывает несоответствие между проектом и фактическими материалами. В частности, по указанным данным, ограждение площади должно было быть выполнено из бетонных балясин, но на деле устанавливаются металлические заборы. Брусчатка же по проекту должна быть толщиной 6 сантиметров, однако фактически используется в 4,5 сантиметра.

Горожане задаются вопросом: на каком основании подрядчик вносит изменения в утверждённый проект, и кто дал на это разрешение? Возникают подозрения о возможных нарушениях, в том числе о потенциальном сговоре с принимающей стороной – представителями госорганов.

Местные жители требуют провести проверку и призывают контролирующие органы обратить внимание на ситуацию.

Редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в акимат Форт-Шевченко. В ведомстве сообщили, что уже сегодня планируют провести общественное собрание с участием горожан, где будут выслушаны все претензии и предложения. По словам властей, целью встречи является достижение взаимопонимания и поиск конструктивного решения.