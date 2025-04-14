Незаконный вывод 1,8 млн долларов США за границу выявила прокуратура Актау

В Актау компания осуществила вывод денежных средств в размере 1,8 млн долларов США за пределы Казахстана с нарушением требований валютного законодательства и привлекла внимание прокуратуры Актау, передает Lada.kz .

Фото с сайта i.ytimg.com

Как сообщается, компания осуществила вывод денежных средств в размере 1,8 млн долларов США за пределы Казахстана с нарушением требований валютного законодательства.

По результатам рассмотрения ходатайства прокурора судебная коллегия Мангистауского областного суда отменила ранее принятое решение и признала компанию виновной в совершении административного правонарушения.

Предприятию назначили штраф в размере 153 миллионов тенге за несвоевременную репатриацию валютной выручки.

Постановление суда вступило в законную силу.

Прокуратура продолжит системную работу по надзору за соблюдением законности и защите экономической безопасности страны.