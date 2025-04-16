Сколько деревьев и цветов высадят в этом году в Актау

В ТОО «Green City Aktau» рассказали, какие деревья и цветы, а также в каком количестве планируется высадить в этом году, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

По данным руководителя компании Айбека Ерболекова, в Актау уже началась посадка деревьев.

В марте по периметрам микрорайонов началась посадка лиственных и хвойных деревьев. В этом году запланировано высадить 4 580 лиственных и 2650 хвойных деревьев, а также 20 тысяч кустарников, 3600 роз и многолетних цветов, 150 тысяч однолетних цветов. В скверах и парках полностью произведено раскрытие роз после зимнего укрытия и досажены многолетние цветы, розы, - рассказал руководитель «Green City Aktau».

По словам Айбека Ерболекова, при благоприятных погодных условиях с 20 апреля планируется начать химическую обработку зеленых насаждений.

Нужно отметить, что химическая обработка не предоставляет никакой опасности для здоровья жителей и животных, - отметил он.

На вопрос о том, когда начнется полив зеленых насаждений в Актау, Айбек Ерболеков с уверенностью ответил, что он уже начался, но только для новых посадок.

Полив остальных зеленых насаждений начнется в течение этого месяца. Полив будет проводиться четыре раза в месяц с помощью центрального водопровода, водовозов и КСК, ОСИ. ТОО «Green City Aktau» не первый год сотрудничает с КСК, ОСИ для полива зеленых насаждений придомовой территории, - отметил руководитель «Green City Aktau».

Напомним, поливом и озеленением в городе занимается ТОО «Green City Aktau». В городском акимате сообщили, что из бюджета для озеленения Актау власти на 2025 год выделили 1 249 441 000 тенге. Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков рассказывал, какие работы будут проведены в этом году.