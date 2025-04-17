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17.04.2025, 18:34

«И никому ничего не будет?»: многолетние деревья вырубили на пляже в Актау

Общество 0 1 184 Сергей Кораблев

Вырубкой и спилом зеленых насаждений на центральном городском пляже возмутились жители Актау, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

По словам отдыхающих, за кафе «Maida» в 7А микрорайоне было «ликвидировано» несколько деревьев, которые росли здесь десятилетиями. Люди обвиняют в этом руководство заведения.

Даже если они и участвовали в посадке, то это не повод так беспощадно их вырубать. И никому ничего за это не будет?, - возмущена автор видео.

В Актауском городском акимате сообщили, что направили видеозапись в департамент полиции Мангистауской области для принятия мер. В ведомстве пока никак не прокомментировали ситуацию.

Корреспондент Lada.kz побывал на месте событий и лично убедился в том, что несколько деревьев были уничтожены.

В администрации кафе «Maida» не отрицают, что вырубили растения. Причина заключается в том, что деревья были слишком объемные и накренились. Из-за опасений, что они могут упасть при очередном сильном ветре и повредить крышу заведения, было принято решение о ликвидации нескольких единиц. 

На территории самого же кафе зеленые насаждения не тронуты.

За ними, заверили в заведении, производится уход.

Кроме того, сегодня, 17 апреля, проводился спил сухостоя перед самим кафе.

Напомним, ранее в ТОО «Green City Aktau» рассказали, какие деревья и цветы, а также в каком количестве планируется высадить в Актау в этом году.

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