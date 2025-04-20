Минздрав проводит внеплановую проверку школьных столовых в Мангистауской области

Школьная столовая. Иллюстративное фото: Уральский меридиан

Согласно информации Министерства здравоохранения, в регионе запланирована проверка 72 пищеблоков в образовательных учреждениях. На сегодняшний день уже проведены проверки в 14 школьных пищеблоках.

В целях расследования случаев отравления и обеспечения безопасности школьного питания создана межведомственная рабочая группа в составе представителей заинтересованных органов, включая Министерство просвещения, здравоохранения, Генеральную прокуратуру. От Министерства здравоохранения в состав межведомственной рабочей группы включены семь специалистов из департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской, Костанайской областей, Алматы и научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК, - говорится в сообщении.

Напомним, об очередном отравлении школьников стало известно 1 апреля. Все они жаловались на тошноту, рвоту и слабость.

Среди работников школьной столовой выявлен носитель стафилококка. Еще два работника не прошли вовремя медицинский осмотр. Также в пробах смывов обнаружили бактерии группы кишечной палочки.