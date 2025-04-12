Отравление школьников в Бейнеу: санэпидемиологи выяснили причину

Среди работников школьной столовой выявлен носитель стафилококка. Еще два работника не прошли вовремя медицинский осмотр. Также в пробах смывов обнаружили бактерии группы кишечной палочки, передает Lada.kz .

Школьная столовая. Иллюстративное фото: Уральский меридиан

Как сообщил Мухтар Сербаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, проверка работы пищеблока бейнеуской общеобразовательной школы Манашы после массового отравления школьников выявила наличие стафилококка у одного из десяти обследованных работников. Еще два человека вовремя не прошли обязательный медицинский осмотр.

Лабораторные исследования показали наличие вредных организмов в шести пробах готовых блюд, нецелевое назначение складов хранения, например, на складе, предназначенном для овощей, были зерновые культуры. В девяти пробах смывов выявили наличие бактерий группы кишечной палочки. В столовой вовремя не проводили влажную уборку, обнаружены трещины в стенах, что также является нарушением санитарных норм.

Все материалы переданы в полицию, где примут решение об открытии досудебного расследования. Сейчас столовая закрыта, все дети учатся, - сказал Мухтар Сербаев.

Напомним, об очередном отравлении школьников стало известно 1 апреля. Все они жаловались на тошноту, рвоту и слабость. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой, как утверждают ее авторы, ночью после отравления работники столовой отмывают помещение, а также выносят продукты.

В сентябре 2024 года стафилококк у сотрудников также стал причиной отравления 460 школьников Мунайлинского района.