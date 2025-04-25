Спортивная площадка «рассыпалась» спустя четыре месяца в Актау

Жители 11 микрорайона пожаловались на плохое состояние спортивной площадки. В этом они обвиняют подрядчика, сэкономившего, как считают люди, на качестве, сообщает Lada.kz .

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По словам жителей, спортивная площадка и футбольное поле за домом №31 были установлены четыре месяца назад, а уже требуют ремонта. В частности, резиновое покрытие было положено поверх песка, что привело к его быстрому разрушению.

Люди выражают недовольство качеством установки объекта и обвиняют в этом компанию, выигравшую тендер.

Вот что значит скупой платит дважды! Одно дело, когда сделали нормально и забыли на долгие годы, а теперь мы снова наблюдаем, как бюджетные деньги потрачены впустую. Гарантия на четыре месяца!, - возмущаются горожане.

Такое же состояние покрытия наблюдается и на футбольном поле, которое было установлено в тот же период.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Чиновники сообщили, что на место был направлен подрядчик, который ранее занимался установкой покрытия.

Проводятся восстановительные работы. Осуществляется демонтаж бордюрных камней и заливка нового бетона, - сообщили в отделе ЖКХ.

Как выяснил корреспондент, работы на объекте действительно ведутся.

Временно доступ на комплекс закрыт.

Напомним, отделом ЖКХ летом прошлого года было начато строительство 80 детских игровых и 50 спортивных площадок в Актау. Данный комплекс как раз-таки был в этом списке.