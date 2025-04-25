Площадь вокзала «Мангистау» увеличат в 10 раз

Министр транспорта Марат Карабаев проинспектировал ход реконструкционных работ на железнодорожном вокзале «Мангистау», площадь которого будет увеличена в 10 раз, передает Lada.kz .

Фото: министерство транспорта РК

Как сообщает министерство транспорта РК, в рамках рабочей поездки сегодня, 25 апреля, в Мангистаускую область прибыл министр транспорта Марат Карабаев.

Он заявил, что площаь железножорожного вокзала «Мангистау» будет увеличена в 10 раз.

Железнодорожный объект будет модернизирован в современном стиле. Здание состоит из трех этажей. Особое внимание уделяем созданию комфортных условий для людей с особыми потребностями. Со значительным увеличением площади предусмотрели комнаты длительного отдыха для пассажиров, комнаты матери и ребенка, современные залы ожидания, эскалаторы и траволаторы. Соответственно, кратно увеличится пассажиропоток. Это поможет развитию туризма, - отметил Марат Карабаев.

Также сообщается, что площадь железнодорожного вокзала в Шетпе увеличится в пять раз, в Бейнеу – в 10 раз.

Кроме того, в этом году специалисты модернизируют железнодорожный участок Бейнеу-Мангистау общей протяженностью 404 километра. На участках Шалкар-Бейнеу, Мангистау-Жанаозен (общая протяженность 651 км) установят новую систему регулирования поездов (автоблокировка).

Напомним, реконструкция железнодорожной станции «Мангистау» в Мунайлинском районе началась в середине апреля текущего года.