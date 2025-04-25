18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.16
588.48
6.23
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.04.2025, 17:35

Площадь вокзала «Мангистау» увеличат в 10 раз

Общество 0 1 622 Сергей Кораблев

Министр транспорта Марат Карабаев проинспектировал ход реконструкционных работ на железнодорожном вокзале «Мангистау», площадь которого будет увеличена в 10 раз, передает Lada.kz.

Фото: министерство транспорта РК
Фото: министерство транспорта РК

Как сообщает министерство транспорта РК, в рамках рабочей поездки сегодня, 25 апреля, в Мангистаускую область прибыл министр транспорта Марат Карабаев.

Он заявил, что площаь железножорожного вокзала «Мангистау» будет увеличена в 10 раз.

Железнодорожный объект будет модернизирован в современном стиле. Здание состоит из трех этажей. Особое внимание уделяем созданию комфортных условий для людей с особыми потребностями. Со значительным увеличением площади предусмотрели комнаты длительного отдыха для пассажиров, комнаты матери и ребенка, современные залы ожидания, эскалаторы и траволаторы. Соответственно, кратно увеличится пассажиропоток. Это поможет развитию туризма, - отметил Марат Карабаев.

Также сообщается, что площадь железнодорожного вокзала в Шетпе увеличится в пять раз, в Бейнеу – в 10 раз. 

Кроме того, в этом году специалисты модернизируют железнодорожный участок Бейнеу-Мангистау общей протяженностью 404 километра. На участках Шалкар-Бейнеу, Мангистау-Жанаозен (общая протяженность 651 км) установят новую систему регулирования поездов (автоблокировка).

Напомним, реконструкция железнодорожной станции «Мангистау» в Мунайлинском районе началась в середине апреля текущего года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Особое внимание уделяем созданию комфортных условий для людей с особыми потребностями."-------Комфортные условия были бы не только для людей инвалидов но и для всех пассажиров если бы на станции был перрон! Пусть министр транспорта попробует подняться с чемоданами в вагон! Ах даааа! Он же не двигается поездами у него персональный самолёт Откуда ему знать об этой проблеме?
25.04.2025, 14:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле