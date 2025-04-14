18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.21
590.09
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.04.2025, 16:44

Началась реконструкция железнодорожной станции «Мангистау»

Госинформзаказ 0 2 902 Наталья Вронская

На железнодорожной станции «Мангистау» в Мунайлинском районе начались реконструкционные работы. Они ведутся в соответствии с поручением Главы государства, в целях активизации сферы туризма в направлении развития инфраструктурных объектов.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По информации Министерства транспорта Республики Казахстан, начаты работы по реконструкции 125 железнодорожных вокзалов во всех регионах страны. В их числе и три жд-вокзала в Мангистауской области.

При поддержке профильного министерства и правительства в настоящее время ведется подготовка к капитальному ремонту трех железнодорожных станций региона: «Мангистау», «Шетпе» и «Бейнеу». Каждый объект был закреплен за соответствующими подрядными организациями. Сегодня началась реконструкция железнодорожного вокзала «Мангистау». Ремонт здесь не проводился давно. На данный момент для реализации проекта мобилизовано около 150 рабочих. Реконструкцию планируется завершить к концу 2025 года, - проинформировал начальник Мангистауского областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Адайбек Калиев.

Общая площадь станционного комплекса составляет 763 квадратных метра. В процессе расширения территории предприятия около 2 гектаров земель, находящихся на балансе КТЖ, были возвращены в государственную собственность и в настоящее время осваиваются.

Проект включает в себя полную реконструкцию интерьера и экстерьера станций, а также изменение их сервисной инфраструктуры.

Как рассказал директор департамента грузоперевозок Мангистауской области Нажимеден Губашов, первая железнодорожная станция в Мангистауской области открылась в 1967 году. Через 30 лет, в 1997 году, в здании был проведен небольшой ремонт. Сейчас же начались капитальные работы по реконструкции.

В ходе модернизации комплекса проводится ряд работ. В частности, кассы, информационные стойки и туалеты будут доступны для людей с ограниченными возможностями. Также будут установлены подъемные устройства, тактильные полосы, индукционные панели, обновлены тележки. Планируется открытие нового кафе, установка торговых автоматов, расширение складских помещений, организация комнат отдыха и матери и ребенка. Планируется также оборудовать залы ожидания бесплатным Wi-Fi», - сообщил Нажимеден Губашов.

Начало капитального ремонта здания вокзала стало одной из лучших новостей за последнее время для жителей и гостей региона. Люди начали выражать благодарность тем, кто находятся на передовой этого масштабного проекта.

Среди них и ветеран железнодорожной отрасли Мангистау Табылды Амиров.

Наш регион становится красивее с каждым днем. В связи с бурным развитием туристической отрасли КТЖ нуждается в проведении полномасштабных ремонтных работ. В будущем наш регион будет принимать много гостей, поэтому я уверен, что он будет обустроен в соответствии с современными стандартами. Желаю успехов учреждению, начинающему строительство. Надеюсь, что работа будет завершена вовремя и станет доступна общественности, - поделился Табылды Амиров.

Добавим, что в связи с проведением реконструкционных работ железнодорожный вокзал «Мангистау» вместе с кассами был временно перенесен в пустующее здание рядом.

Адрес: Мунайлинский район, село Мангистау, жилой массив Акеспе, 19-й квартал, 16/2. Ссылка на местоположение.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"кассы, информационные стойки и туалеты будут доступны для людей с ограниченными возможностями."-------лучше бы сделали перрон! Сделал шаг---и уже в вагоне! Сделал шаг---и уже на перроне! А сейчас? Карячишься с баулами вверх-вниз! О каких современных стандартах вы там лепёшки лепите?
14.04.2025, 13:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Стало известно, сколько актер Ефремов заработал денег в колонииНовости Мира
25.03.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.