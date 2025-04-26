Какие крупные транспортно-логистические проекты реализуют в Мангистау

По поручению Президента в Мангистауской области осуществляются крупные транспортно-логистические проекты, о которых рассказал министр транспорта Марат Карабаев, сообщает Lada.kz .

Фото министерства транспорта РК

На прошлой неделе глава государства ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры Мангистауской области и дал ряд конкретных поручений по наращиванию потенциала.

Сегодня, 25 апреля, в Актау под председательством Акылбека Куришбаева состоялось выездное заседание Президиума Национальной академии наук РК при Президенте РК на тему «Сильная региональная наука – сильный регион», посвященное вопросам научного сопровождения транспортной логистики и роли региональной науки в транспортно-технологическом развитии экономики страны.

В рамках данного мероприятия глава министерства транспорта Марат Карабаев рассказал о крупных транспортно-логистических проектах, реализуемых в регионе, а также о научных проектах в автодорожной отрасли.

Развитие морской инфраструктуры

В прошлом году специалисты провели дноуглубительные работы акватории порта Курык, глубина доведена до 7,5 метра (ранее было 5,8 метра). В мае этого года аналогичные работы также начнутся и в порту Актау. В порту Курык построены два сухогрузных и один зерновой терминалы. В этом году начнется строительство маслоналивного терминала и в перспективе планируется строительство терминала для «зеленого водорода». В порту Актау совместно с китайской компанией реализуется строительство контейнерного хаба. Это позволит увеличить пропускную способность порта со 140 тысяч ДФЭ до 240 тысяч ДФЭ. Также вдвое увеличится количество торгового флота, если сейчас насчитывается 17 единиц флота, до 2027 данный показатель увеличат до 34.

Железнодорожная инфраструктура

В рамках масштабной модернизации железнодорожных вокзалов в Мангистауской области построят три новых вокзала Мангистау, Шетпе и Бейнеу. Также специалисты в этом году приступят к модернизации железнодорожного участка Бейнеу-Мангистау общей протяженностью 404 километра. Новую систему регулирования поездов (автоблокировка) установят на участке Шалкар-Бейнеу, Мангистау-Озен (общая протяженность 651 км).

Автодорожная отрасль

В рамках формирования эффективной сети транспортных коридоров между Востоком и Западом, Севером и Югом страны запланированы масштабные проекты – «Центр – Запад» (865 км) и «Бейнеу – Саксаульский» (736 км). Они направлены на сокращение расстояний и улучшение логистики на ключевых направлениях. Путь от Астаны до Актау сократится на 800 километров – с 2 900 до 2 100 километров. Из Хоргоса до Актау – на 900 километров, с 3 900 до 3 000 километров. Это позволит снизить транспортные расходы и ускорить доставку грузов транзитных и экспортных товаров. Для Мангистауской области это улучшение связи с другими регионами, прямой доступ к основным экономическим маршрутам, новые возможности для торговли, инвестиций и развития бизнеса. Также в области реализуется капитальный и средний ремонт на 224 километрах автодорог: Актау – Форт-Шевченко, Таушык – Шетпе, Курык – Жетыбай.

Авиация

По поручению главы государства ведется работа по строительству нового аэропорта в курортной зоне Кендерли. Проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2200 метров с возможностью дальнейшего расширения. Пропускная способность аэропорта составит 150 пассажиров в час. Также в этом году завершится ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Это позволит увеличить количество авиарейсов как внутренних, так и международных.

Министр рассказал и о научных достижениях в автодорожной отрасли. А именно о линейке QSmart, разработанной Казахстанским дорожным научно-исследовательским центром.

АО «КаздорНИИ» занимается разработкой современных технологий и материалов для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Одним из ключевых направлений института является линейка инновационных материалов и технологий под брендом QSmart. Это серия передовых разработок, предназначенных для эффективного решения актуальных задач в дорожной отрасли, - отметил Марат Карабаев.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев проинспектировал ход реконструкционных работ на железнодорожном вокзале «Мангистау», площадь которого будет увеличена в 10 раз.