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26.04.2025, 14:44

«Жалко наш край»: жительница Мангистау обратилась к землякам

Общество 0 6 444 Наталья Вронская

Неравнодушные жители региона продолжают переживать о сохранности природных достопримечательностей. Одна из жительниц региона записала видеообращение к землякам с просьбой не наносить вред окружающей среде во время отдыха, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

Жительница Мангистау сняла видео в степи, продемонстрировав поляну, покрытую маками, распустившимися неподалеку от села Шетпе. По ее мнению, красивую картину, созданную природой, сильно портит отношение местных граждан.

По дороге на Шетпе, возле одного из поселков, огромное количество маков. Очень радует, что природа в этом году нас всех порадовала своей красотой. Но пугает поведение отдыхающих. Посмотрите, какое количество машин. Компания расположилась прямо посреди поляны, не на обочине, нигде. С шатрами, казанами. Очень жалко наш край за такое отношение к нему, - говорит женщина.

По словам автора видео, отдыхающие могли легко припарковать свои машины на обочине и разбивать палатки позади поляны. Однако отсутствие контроля и должного воспитания не позволили им этого сделать. В результате: затоптанные колесами цветы, сожженная земля, а позже оставленный мусор.

Напомним, ранее чиновники приняли меры по наведению порядка в одной из самых посещаемых достопримечательностей региона – Долине замков Айракты.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
444
444
Да чисто не там где подметает ,кто-то , А ГДЕ НЕ СОРЯТ !
27.04.2025, 00:31
444
444
Да чисто не там где подметает ,кто-то , А ГДЕ НЕ СОРЯТ !
27.04.2025, 00:31
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