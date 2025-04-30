Суды Мангистау на пределе: преступлений, исков и штрафов стало больше

В первом квартале 2025 года в Мангистауской области отмечен заметный рост количества рассмотренных уголовных, административных и гражданских дел, сообщает Lada.kz .

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Исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Ержан Карабаев сообщил, что за отчетный период судами завершено 412 уголовных дел в отношении 462 лиц – это на 114 дел и 117 лиц больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Осуждены 385 человек, из них 119 приговорены к лишению свободы. Особенно тревожит количество тяжких и особо тяжких преступлений: к лишению свободы осуждены 71 и 10 человек соответственно. Среди осуждённых – 73 женщины, в том числе за тяжкие преступления – 33.

По административным правонарушениям завершено 3629 дел, что также говорит о высокой правонарушительной активности в регионе.

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Гулажар Бакытжанова отметила увеличение количества гражданских исков: в суд поступило 5465 дел, завершено – 4989 (против 4744 в 2024 году). С вынесением решения завершено 2809 дел (56%), а остальные – через примирительные процедуры. Медиация, мировые и партисипативные соглашения остаются востребованными, однако наблюдается незначительное снижение количества дел, завершённых таким образом.

Председатель коллегии по административным делам Исатай Сматов сообщил о снижении количества административных исков на 29%, при этом увеличилось число споров с частными судебными исполнителями (+29,4%) и по госзакупкам (+15,6%). Зато резко упали налоговые и земельные иски – на 50,7% и 78,3% соответственно. Из всех дел, завершённых вынесением решений, 55,4% были удовлетворены, а почти половина – в пользу бизнеса.

В отчетном периоде судами было вынесено 37 частных постановлений, а 14 должностных лиц, включая руководителей госорганов, привлечены к денежным взысканиям.

Ситуация свидетельствует о росте юридической активности населения и организаций, а также о возрастающей нагрузке на судебную систему региона.