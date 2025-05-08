Почти 3 млн тенге вернули недовольным оказанием услуг жителям Мангистау

За первые четыре месяца 2025 года в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области поступило 677 заявлений от жителей региона, которые остались недовольны оказанием услуг в различных сферах, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций МО.

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По словам заместителя руководителя управления торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области Нурбергена Мамутова, в ведомство поступило 301 письменное обращение, 35 – через Telegram-бот и 341 – по горячей линии.

Удовлетворены были 435 заявления, по 107 из них проведена разъяснительная работа в соответствии с законодательством. В результате потребителям возвращено денежных средств на общую сумму 2 869 655 тенге. Основные сферы жалоб потребителей – это розничная торговля – 408, жилищно-коммунальное хозяйство – 73, электронная коммерция – 79, образование – 27, общественное питание – 15, бытовые услуги – 20, медицинские услуги – 7, туристические услуги – 11, связь – 20, транспорт – 10 и финансовый сектор – 2. Как показывает анализ, чаще всего жители поднимают такие вопросы, как некачественные товары, возврат и обмен товара, низкое качество бытовых услуг, сложности с возвратом транспортных билетов, недостаточные механизмы досудебного урегулирования споров, - сказал Нурберген Мамутов.

С начала года проведено 19 внеплановых проверок по контролю за соблюдением Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей». Кроме того, по фактам нарушения требований Закона «О регулировании торговой деятельности» открыто семь внеплановых проверок и приняты соответствующие меры административного воздействия. Всего в отношении 68 субъектов предпринимательства возбуждены административные дела. Одним из наиболее распространенных нарушений в торговле является отсутствие на витрине или этикетке цены товара в тенге. По данному факту 57 субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 422 690 тенге.

По словам председателя Мангистауского областного общества защиты прав потребителей Никар Рафиковой, в рамках проекта «Сапалы өнім», который реализуется с 2024 года, с полок магазинов изымается продукция, не соответствующая требованиям безопасности и качества.