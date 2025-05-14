Где разрешено купаться и как спасаться: за семь лет в Мангистау утонули 82 человека

В Мангистауской области с 2018 по 2024 года утонули 82 человека, из них 19 - дети. По статистике, наибольшее количество трагедий зафиксировано в местах, где купание запрещено. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает Lada.kz.
По данным ДЧС региона, за последние семь лет наибольшее количество утонувших произошло в запрещенных для купания местах, таких как водоканал «Шора» и в районе, известном в народе как «Тарасик».
С 2018 по 2024 год на территории Мангистауской области утонули 82 человека, из них 19 - дети. В разрезе по местам происшествий: на запрещённых для купания участках произошло 30 случаев, из которых 6 с участием детей; на необорудованных участках — 37 случаев, в том числе 7 детей; на оборудованных пляжах зарегистрировано 15 случаев, из них 6 — дети, — говорится в официальной информации спасателей.
Информация о случаях утоплений в запрещённых, оборудованных и необорудованных местах для купания по годам:
2018 год – 10 случаев:
2019 год – 14 случаев:
2020 год – 9 случаев:
2021 год – 11 случаев:
2022 год – 11 случаев:
2023 год – 13 случаев:
2024 год – 14 случаев:
Протяжённость береговой линии Мангистауской области составляет около 1400 км. Прибрежные территории охватывают два города — Актау и Жанаозен, а также Каракиянский и Тупкараганский районы. В каждом из этих населённых пунктов имеются спасательные подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области, задействованные в патрулировании, предупреждении и реагировании на чрезвычайные ситуации на воде.
С 1 мая и до начала купального сезона проводятся рейдовые мероприятия и патрулирование в местах, наиболее опасных для купания. В купальный сезон планируется продолжить дежурство на этих опасных участках, - сообщили в ведомстве.
Мобильные посты спасателей в Актау и окрестных районах:
В ДЧС региона также отметили, что в этом году внесены изменения в Постановление акимата Мангистауской области от 31 июля 2019 года № 171 «Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях Мангистауской области», касающиеся увеличения количества разрешённых для купания мест с 41 до 45 (г.Актау - 25, г.Жанаозен – 2, Тупкараган – 10, Каракия – 8).
Места, где запрещено купаться
По городу Актау:
По Тупкараганскому району:
По Каракиянскому району:
По Мунайлинскому району:
Все места для массового отдыха на пляже, их более 45, должны быть приведены в порядок до начала купального сезона, согласно правилам безопасности на водоемах. Это включает очистку дна водоемов и обучение инструкторов,- заключили в ведомстве.
Напоминаем, номер экстренной службы 112.
Ранее сообщалось, что традиционно купальным считается период летних каникул — с 1 июня по 31 августа. Однако в Мангистауской области сезон может стартовать уже с 1 мая и продлиться до 30 сентября. На вооружении спасателей ДЧС Мангистауской области для несения дежурств и спасательных работ имеется специальная техника, плавательные средства, средства для спасения на воде и водолазное снаряжение.
Напомним, ДЧС Мангистау бесплатно проверит дно пляжей и обучит спасателей в преддверии купального сезона.
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