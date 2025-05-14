Где разрешено купаться и как спасаться: за семь лет в Мангистау утонули 82 человека

В Мангистауской области с 2018 по 2024 года утонули 82 человека, из них 19 - дети. По статистике, наибольшее количество трагедий зафиксировано в местах, где купание запрещено. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

По данным ДЧС региона, за последние семь лет наибольшее количество утонувших произошло в запрещенных для купания местах, таких как водоканал «Шора» и в районе, известном в народе как «Тарасик».

С 2018 по 2024 год на территории Мангистауской области утонули 82 человека, из них 19 - дети. В разрезе по местам происшествий: на запрещённых для купания участках произошло 30 случаев, из которых 6 с участием детей; на необорудованных участках — 37 случаев, в том числе 7 детей; на оборудованных пляжах зарегистрировано 15 случаев, из них 6 — дети, — говорится в официальной информации спасателей.

Информация о случаях утоплений в запрещённых, оборудованных и необорудованных местах для купания по годам:

2018 год – 10 случаев:

Запрещённые участки — 3 случая;

Оборудованные — 4 случая, из которых 2 — дети;

Необорудованные — 3 случая.

2019 год – 14 случаев:

Запрещённые — 9 случаев, из которых 5 — дети;

Оборудованные — 2 случая, из которых 1 — ребёнок;

Необорудованные — 3 случая.

2020 год – 9 случаев:

Запрещённые — 5 случаев, из которых 1 — ребёнок;

Оборудованные — 2 случая;

Необорудованные — 2 случая.

2021 год – 11 случаев:

Запрещённые — 6 случаев;

Оборудованные — 2 случая, из которых 1 — ребёнок;

Необорудованные — 3 случая.

2022 год – 11 случаев:

Запрещённые — 3 случая;

Оборудованные — 1 случай;

Необорудованные — 7 случаев, из которых 1 — ребёнок.

2023 год – 13 случаев:

Запрещённые — 3 случая;

Оборудованные — 2 случая, из которых 1 — ребёнок;

Необорудованные — 8 случаев, из которых 4 — дети.

2024 год – 14 случаев:

Запрещённые — 1 случай;

Оборудованные — 2 случая, из которых 1 — ребёнок;

Необорудованные — 11 случаев, из которых 2 — дети.

Протяжённость береговой линии Мангистауской области составляет около 1400 км. Прибрежные территории охватывают два города — Актау и Жанаозен, а также Каракиянский и Тупкараганский районы. В каждом из этих населённых пунктов имеются спасательные подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области, задействованные в патрулировании, предупреждении и реагировании на чрезвычайные ситуации на воде.

С 1 мая и до начала купального сезона проводятся рейдовые мероприятия и патрулирование в местах, наиболее опасных для купания. В купальный сезон планируется продолжить дежурство на этих опасных участках, - сообщили в ведомстве.

Мобильные посты спасателей в Актау и окрестных районах:

Пирс Самал в 15 микрорайоне. От Самал в 15 микрорайоне до амфитеатра в 15 микрорайоне. От амфитеатра в 15 микрорайоне до ТРК «Астана» в 14 микрорайоне. От ТРК «Астана» в 14 микрорайоне до поста полиции в 7А микрорайоне. От поста полиции в 7А микрорайоне до кафе «Maida» в 7А микрорайоне. От кафе «Maida» в 7А микрорайоне до «Тарасика» в 4 - м микрорайоне. От гостиницы «Каспиан Ривьера» до спуска от памятника Тарасу Шевченко. Пирс рядом с гостиницей «Каспиан Ривьера». Солдатский пляж (1 часть, от станции ОСО до кафе «Barracuda»). Солдатский пляж (2 часть, от кафе «Barracuda» до базы отдыха «Достар»). Водный канал ТОО «МАЭК». Водоканал «Шора». Пляж на территории гостиницы «Аққу» (г. Форт-Шевченко). Село Акшукур, пляж в 4–5 кварталах. Пляж на территории улицы А. Жакауова в селе Сайын Шапагатова. Территория 43 км. Территория 64 км, «Голубая бухта». Пляж село Аташ. Пляж село Баутино. Район базы отдыха «Кендирли». Район базы отдыха «Ритм-Нур». Пляж около ТОО «Ерсай». Пирс справа села Курык. Пирс слева села Курык. Справа от яхт-клуба «Бриз» в 4А микрорайоне. Слева от яхт-клуба «Бриз» в 1 микрорайоне.

В ДЧС региона также отметили, что в этом году внесены изменения в Постановление акимата Мангистауской области от 31 июля 2019 года № 171 «Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях Мангистауской области», касающиеся увеличения количества разрешённых для купания мест с 41 до 45 (г.Актау - 25, г.Жанаозен – 2, Тупкараган – 10, Каракия – 8).

Места, где запрещено купаться

По городу Актау:

Участок береговой линии от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4А микрорайоне до памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне (длиной 300 метров и шириной 20 метров);

Набережная вдоль канала «Шора» (длиной 100 метров и шириной 20 метров);

Прибрежная территория канала ТОО «МАЭК» (длиной 3800 метров и шириной 120 метров).

По Тупкараганскому району:

Прибрежная зона, расположенная в 43 километрах автомобильной дороги «Актау-Форт-Шевченко» (длиной 2000 метров и шириной 30 метров);

Прибрежная зона «Голубая бухта», расположенная в 64 километрах автомобильной дороги «Актау-Форт-Шевченко» (длиной 900 метров и шириной 30 метров);

Прибрежная зона «Саура», расположенная в 86 километрах вдоль автомобильной дороги «Актау-Форт-Шевченко» (длиной 3200 метров и шириной 30 метров);

Прибрежная зона «Тамшалы», расположенная в 30 километрах от Форт-Шевченко (длиной 3700 метров и шириной 30 метров).

По Каракиянскому району:

Прибрежные зоны от местности Жыланды к направлению Кендерли (длиной 3000 метров и шириной 30 метров);

Набережная от местности Токмак к направлению Кендерли (длиной 3000 метров и шириной 30 метров).

По Мунайлинскому району:

Зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в 7 километрах северо-восточнее сельского округа Батыр (длиной 380 метров и шириной 170 метров).

Все места для массового отдыха на пляже, их более 45, должны быть приведены в порядок до начала купального сезона, согласно правилам безопасности на водоемах. Это включает очистку дна водоемов и обучение инструкторов,- заключили в ведомстве.

Напоминаем, номер экстренной службы 112.

Ранее сообщалось, что традиционно купальным считается период летних каникул — с 1 июня по 31 августа. Однако в Мангистауской области сезон может стартовать уже с 1 мая и продлиться до 30 сентября. На вооружении спасателей ДЧС Мангистауской области для несения дежурств и спасательных работ имеется специальная техника, плавательные средства, средства для спасения на воде и водолазное снаряжение.

Напомним, ДЧС Мангистау бесплатно проверит дно пляжей и обучит спасателей в преддверии купального сезона.