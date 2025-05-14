Ударил кассира за отказ продать алкоголь: адвокат о конфликте в магазине Актау

Партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova», адвокат Айбек Суюндуков, прокомментировал инцидент, произошедший в одном из продуктовых магазинов. По его словам, инцидент вновь актуализировал проблему обеспечения безопасности работников торговли, особенно в ночное время, передает Lada.kz .

Фото Айбека Суюндукова

Айбек Суюндуков отметил, что действия правоохранительных органов - задержание подозреваемого и его помещение в изолятор временного содержания (ИВС) - соответствуют нормам Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Факт возбуждения уголовного дела указывает на наличие признаков состава уголовного правонарушения.

В рамках уголовного процесса потерпевшая сторона имеет право подать гражданский иск с требованием о возмещении как имущественного, так и морального вреда, а также расходов на лечение, если они были вызваны противоправными действиями. Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления, - сказал адвокат.

Согласно статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за совершение хулиганства предусмотрены следующие меры наказания: штраф в размере от 500 до 2 000 месячных расчётных показателей (от 1 966 000 до 7 864 000 тенге), либо исправительные работы в том же объёме, либо привлечение к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в социальных сетях распространилась видеозапись с камер наблюдения продуктового магазина в 27 микрорайоне Актау. На видео зафиксировано нападение мужчины-покупателя на женщину-кассира.

В департаменте полиции Мангистауской области объяснили, что стало причиной нападения. Покупатель уговаривал кассира продать ему алкоголь после 23:00, когда продажа спиртного уже запрещена. Получив отказ, мужчина нанёс сильный удар в область головы женщины. Подозреваемый задержан. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Мужчина помещён в ИВС.

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Партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбек Суюндуков, на момент публикации комментария: