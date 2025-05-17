В Мангистау открылся завод по производству нефтегазового оборудования

В Актау состоялось торжественное открытие нового завода ТОО «Kaz Munai Technology» по производству оборудования для нефтегазовой отрасли и коммунального сектора, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области

Производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать до 150 станков-качалок с дистанционным управлением, 500 шкафов управления, 400 интеллектуальных станций и 600 преобразователей частоты. В производстве используются современные технологии, включая лазерную резку и антикоррозийное покрытие.

На предприятии уже трудятся 35 человек. В ближайшее время ожидается расширение штата. С января 2025 года на заводе стартует проект по выпуску нефтяных насосов и трубопроводного оборудования.

В церемонии принял участие глава региона Нурдаулет Килыбай. Он пожелал коллективу предприятия успехов.