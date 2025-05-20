Новый причал построили в селе Курык

В Курыке построили новый причал. Власти считают, что его появление окажет положительное влияние на развитие туристической отрасли, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата Каракиянского района

По поручению акима Каракиянского района Сымбата Торетаева и при спонсорской поддержке ТОО «Ерсай» на морском побережье в районе маневровой базы имени Абая, расположенной в селе Курык, построен новый причал.

Причал является одним из важных шагов в направлении законного и эффективного использования морских ресурсов, развития рыбного хозяйства и улучшения прибрежной инфраструктуры. Рыбакам обеспечены безопасные и удобные условия, что позволит им системно организовать свою работу, - сообщили в Каракиянском районном акимате.

Также отмечается, что появление конструкции окажет положительное влияние и на туристическую отрасль, открывая возможности для развития отдыха и водного туризма. Это, в свою очередь, поспособствует оживлению экономики региона.

Напомним, ранее в областном акимате сообщали о том, что в Актау намерены построить морской вокзал. Подробнее по ссылке.