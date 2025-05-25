18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.05.2025, 20:00

Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау

Общество 0 9 101 Сергей Кораблев

Инцидент произошел на набережной 14 микрорайона, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Не так давно на набережной Актау открыли летний сезон шахмат под открытым небом. Подарком городу стал шахматный стол из натурального камня местного производства, скамейка, урна и вазоны, которые после были украшены петуниями.

Во время очередного полива цветов организаторы интеллектуального досуга стали свидетелями неприятной сцены: 10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына.

Я объяснил, что ребенка нужно воспитывать, а не поднимать на него руку. Это было шоком. Четыре года просим не воровать шахматы, теперь уже приходится просить бережнее относиться к зеленым насаждениям, - говорит один из организаторов шахматных игр.

Но и это было не все. Следом подошла дворник и с наивной просьбой поинтересовалась, можно ли выкопать один цветок для дачи. Ей отказали и посоветовали приобрести растения в специализированном магазине.

На сегодня, 24 мая, цветы высажены снова, за ними ведется уход.

Организаторы шахматных игр отдельно обращаются к родителям: воспитывать уважение к окружающему миру нужно с самого детства. 

Все, что создается в городе, делается для комфорта и блага жителей. Берегите окружающую среду, приучайте детей не бросать мусор, не ломать и не портить то, что сделано с заботой. Ведь все начинается с малого – с брошенного фантика и безразличного взгляда родителей. Только совместными усилиями мы сможем сохранить наш город чистым, уютным и безопасным для всех, - обратились инициаторы интеллектуального досуга.

Напомним, сезон шахмат открыли на городской набережной в начале мая.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
шапалак лишним не бывает
25.05.2025, 10:50
velldr
velldr
Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажать эти растения и ухаживать за ними. Только так, спустя время, в голове у человека накопится личный опыт и он станет ценить чужой труд. Особенно в общественных целях. Ломает и рушит - заставьте созидать. Мусорит - заставьте убирать за собой и другими. Родитель имеет на это полное право. Для отдельных особей не обойтись без кнута к сожалению. Но...это уже от бессилия и крайне не желательно.
25.05.2025, 08:42
fox1167
fox1167
"10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 лет? Я бы ещё палкой по горбу добавил!
24.05.2025, 15:05
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!