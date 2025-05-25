Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау

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Не так давно на набережной Актау открыли летний сезон шахмат под открытым небом. Подарком городу стал шахматный стол из натурального камня местного производства, скамейка, урна и вазоны, которые после были украшены петуниями.

Во время очередного полива цветов организаторы интеллектуального досуга стали свидетелями неприятной сцены: 10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына.

Я объяснил, что ребенка нужно воспитывать, а не поднимать на него руку. Это было шоком. Четыре года просим не воровать шахматы, теперь уже приходится просить бережнее относиться к зеленым насаждениям, - говорит один из организаторов шахматных игр.

Но и это было не все. Следом подошла дворник и с наивной просьбой поинтересовалась, можно ли выкопать один цветок для дачи. Ей отказали и посоветовали приобрести растения в специализированном магазине.

На сегодня, 24 мая, цветы высажены снова, за ними ведется уход.

Организаторы шахматных игр отдельно обращаются к родителям: воспитывать уважение к окружающему миру нужно с самого детства.

Все, что создается в городе, делается для комфорта и блага жителей. Берегите окружающую среду, приучайте детей не бросать мусор, не ломать и не портить то, что сделано с заботой. Ведь все начинается с малого – с брошенного фантика и безразличного взгляда родителей. Только совместными усилиями мы сможем сохранить наш город чистым, уютным и безопасным для всех, - обратились инициаторы интеллектуального досуга.

Напомним, сезон шахмат открыли на городской набережной в начале мая.