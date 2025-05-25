Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау

Инцидент произошел на набережной 14 микрорайона, сообщает Lada.kz.
Не так давно на набережной Актау открыли летний сезон шахмат под открытым небом. Подарком городу стал шахматный стол из натурального камня местного производства, скамейка, урна и вазоны, которые после были украшены петуниями.
Во время очередного полива цветов организаторы интеллектуального досуга стали свидетелями неприятной сцены: 10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына.
Я объяснил, что ребенка нужно воспитывать, а не поднимать на него руку. Это было шоком. Четыре года просим не воровать шахматы, теперь уже приходится просить бережнее относиться к зеленым насаждениям, - говорит один из организаторов шахматных игр.
Но и это было не все. Следом подошла дворник и с наивной просьбой поинтересовалась, можно ли выкопать один цветок для дачи. Ей отказали и посоветовали приобрести растения в специализированном магазине.
На сегодня, 24 мая, цветы высажены снова, за ними ведется уход.
Организаторы шахматных игр отдельно обращаются к родителям: воспитывать уважение к окружающему миру нужно с самого детства.
Все, что создается в городе, делается для комфорта и блага жителей. Берегите окружающую среду, приучайте детей не бросать мусор, не ломать и не портить то, что сделано с заботой. Ведь все начинается с малого – с брошенного фантика и безразличного взгляда родителей. Только совместными усилиями мы сможем сохранить наш город чистым, уютным и безопасным для всех, - обратились инициаторы интеллектуального досуга.
Напомним, сезон шахмат открыли на городской набережной в начале мая.
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