Блогер Азамат Сарсенбаев получил 20 суток ареста за цитирование видео в Instagram

Сегодня, 28 мая, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил о том, что по суду получил 20 суток ареста за цитирование видео в Instagram. Решение он и его защита считают несправедливым, передает Lada.kz .

Фото: @azamat_sarsenbayev / Instagram

Блогер получил арест на 20 суток по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях РК (Клевета). О причинах произошедшего он рассказал в Instagram.

Азамат Сарсенбаев пояснил, что поводом для судебных разбирательств стали его комментарии в Instagram, связанные с конфликтной ситуацией между владельцем донерной и одной из клиенток. В опубликованном посте блогер процитировал слова предпринимателя и выразил своё мнение относительно отдельных общественно значимых вопросов.

В общем, друзья, меня закрыли на 20 суток по решению судьи. Вообще непонятно, как это, каким образом. Это полный беспредел. Я иду в спецприемник до решения апелляционного суда. Меня посадили, друзья. По статье 73 КоАП. Клевета в отношении Антикоррупционной службы. Это прецедент, в котором каждый человек, общественник, который заикнется против исполнительной власти, теперь может сесть в тюрьму, - сообщил Азамат Сарсенбаев.

Речь шла об инциденте, произошедшем ранее в одном из заведений общепита. Тогда владелец заведения, заподозрив женщину с детьми в умышленной порчи его репутации, громко кричал о том, что «данным заведением владеет Антикор».

Невозможно просто так увеличить земельный участок с 60 квадратных метров до 650 квадратов на общественной остановке, построить торговый дом с мыслимыми и немыслимыми нарушениями… В наше время без «крыши» подобный плевок в лицо общественности и руководству города невозможен, или хотя, если власти сами позволяют к себе такое отношение, то почему бы и нет, - размышлял в публикации Азамат Сарсенбаев.

Адвокат блогера Сери Абул пытается обжаловать приговор. Он утверждает, что вынесенное решение является не то что несправедливым, но и незаконным.

Мы были в шоке. В статье 73 КоАП потерпевшим может выступать только физическое лицо, но никак не государственный орган. Это какой-то новый закон они придумали, в обход Мажилиса. Я подавал ходатайство о прекращении дела, но тщетно. Впервые с таким сталкиваюсь, - заявил адвокат.

Ранее Сери Абул направил в суд официальное ходатайство с разъяснением правовой позиции. В документе он указал, что возбуждение административного дела по части 2 статьи 73-3 КоАП РК (Клевета) против его подзащитного является юридически необоснованным. По его словам, в качестве потерпевшей стороны в деле выступает государственный орган – Агентство по противодействию коррупции (Антикор – прим. авт.), что противоречит действующему законодательству. Согласно нормам кодекса, объектом клеветы может быть только физическое лицо, обладающее личными неимущественными правами, такими как честь и достоинство. Государственные органы не могут считаться потерпевшими по данной статье, а потому, как подчеркивает адвокат, в деле отсутствует сам объект правонарушения. На основании этого защитник просил признать возбуждение дела незаконным и прекратить производство.

Однако этот аргумент суд проигнорировал.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от Мангистауского областного и Актауского городского судов.