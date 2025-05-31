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31.05.2025, 11:34

Цветочный вандализм: неизвестные вырвали петунии на набережной Актау

Общество 0 1 761 Сергей Кораблев

Вазоны с высаженными цветами снова стали жертвой варварства на набережной 14 микрорайона, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Организаторы шахматных игр на набережной вновь столкнулись с актом вандализма. Вечером 30 мая они обнаружили, что неизвестные выдернули петунии из расположенных у зоны интеллектуального досуга вазонов.

Зла не хватает. Что происходит с людьми? Цветы вырваны и выброшены, словно это мусор. Видимо, красота им чужда. Кто-то сознательно портит то, что создается для всех, - говорят организаторы досуга.

Инициаторы шахматных игр надеются, что петунии снова приживутся. Если подобные случаи повторятся, они планируют обратиться в полицию и запросить записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, на прошлой неделе произошел аналогичный инцидент. Тогда 10-летний мальчик вырвал петунии из клумбы. После того как организаторы сделали замечание его матери, женщина ударила сына.

Организаторы подчеркивают, что забота об общественном пространстве – это ответственность всех горожан, и снова призывают бережно относиться к созданной красоте.

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