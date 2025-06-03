Нурлан Кидирбаев: Какие медицинские услуги можно получить детям летом?

В Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования напомнили, какие медицинские услуги предусмотрены в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательной системы медицинского страхования (ОСМС) для маленьких пациентов.

Н.Кидирбаев. Фото из архива Lada.kz

Директор филиала Нурлан Кидирбаев напомнил: все дети до 18 лет в Казахстане являются участниками системы ОСМС – взносы за них оплачивает государство.

«Соответственно, всю необходимую медицинскую помощь они получают бесплатно. В 2025 году на проведение профилактических осмотров и скринингов мангистауским детям предусмотрено 3,4 млрд.тенге. Кроме того, отдельно финансируется школьная медицина. На это направление в этом году выделено 1,5 млрд. тенге. Если ребенок по какой-то причине не прошел профилактический осмотр в учреждении образования, то его можно пройти летом в поликлинике по месту прикрепления. На своем участке можно также получить прививку, если дети не успели пройти вакцинацию или ревакцинацию в школе или в детском саду», – проинформировал Нурлан Кидирбаев.

В рамках ГОБМП детям, помимо вакцинации, доступна экстренная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, а также лечение и наблюдение хронических и социально значимых заболеваний.

«Летом у детей больше свободного времени, так как нет школьных занятий и учебной нагрузки. То есть, это самое время, чтобы заняться здоровьем. Например, можно пройти реабилитации по ОСМС при наличии медицинских показаний. В нее входят курсы физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры и других реабилитационных процедур, которые назначит врач-реабилитолог, учитывая диагноз и наличие противопоказаний», – пояснил руководитель филиала.

Кроме того, как сказал Нурлан Кидирбаев, если что-то беспокоит, во время каникул школьники могут получить консультации узких специалистов, таких как офтальмолог, ЛОР, хирург, стоматолог.

«При необходимости им проведут диагностические исследования (лабораторные анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, КТ, МРТ). Лечение может проводиться как амбулаторно (на уровне поликлиники), так и с госпитализацией в дневной или круглосуточный стационар. Все это проводится бесплатно в рамках системы ОСМС», - отметил директор филиала.

В случае, если возникли проблемы с приемом у врача, можно обратиться по телефонам: 8 (7292) 701-245, 701-246 или в Call-центр: 1414.