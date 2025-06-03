В Мангистау женщина в 35 лет родила 12-го ребенка

Жительница Мунайлинского района перевыполнила план по рождаемости, в 35 лет она стала мамой 12-го ребенка, передает Lada.kz .

Центр «Ана мен бала» в Актау. Фото из архива

Девочка весом 3 900 граммов и ростом 53 см появилась на свет в 07:40 часов 29 мая в стенах областного перинатального центра «Ана мен бала» путем естественных родов.

Это 12-й ребенок 35-летней Акмоншак Жаксылыковой. Как рассказала многодетная мать, первые три ребенка – девочки, потом родились два сына, и дальше опять девочки. Самый крупный ребенок был весом 4500 грамм.

Директор учреждения Жапырак Епенова сообщила, что роды прошли хорошо, женщина и ребенок здоровы и уже выписаны домой.

Женщина рожала в 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 и 2025 годах. Все дети здоровые.