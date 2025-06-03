В Мангистау женщина в 35 лет родила 12-го ребенка

Жительница Мунайлинского района перевыполнила план по рождаемости, в 35 лет она стала мамой 12-го ребенка, передает Lada.kz.
Девочка весом 3 900 граммов и ростом 53 см появилась на свет в 07:40 часов 29 мая в стенах областного перинатального центра «Ана мен бала» путем естественных родов.
Это 12-й ребенок 35-летней Акмоншак Жаксылыковой. Как рассказала многодетная мать, первые три ребенка – девочки, потом родились два сына, и дальше опять девочки. Самый крупный ребенок был весом 4500 грамм.
Директор учреждения Жапырак Епенова сообщила, что роды прошли хорошо, женщина и ребенок здоровы и уже выписаны домой.
Женщина рожала в 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 и 2025 годах. Все дети здоровые.
«С демографической точки зрения это, конечно, хорошо, но, как врач, я всегда говорю нашим пациентам – женский организм должен восстановиться. Вынашивание и роды требуют много сил и ресурсов от женщины, поэтому промежуток между родами должен быть, как минимум, два года, за это время организм восстановится и отдохнет», - отметила Жапырак Епенова.
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