В двух микрорайонах Актау отключат питьевую и техническую воду

О прекращении подачи питьевой и технической воды для потребителей сообщает «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

Воды не будет. Изображение сгенерировано с помощью ИИ

«В связи с недостаточной пропускной способностью канализационного коллектора 8 июня с 00:00 до 06:00 часов будет произведено отключение питьевой и технической воды», - говорится в распространенном сообщении.

Под отключение попадают 16 микрорайон, жилые комплексы «Асыл Парк» и «МАЭК Куат», «Акеспе», «Асылтас», «Махаббат», «Комфорт» и супермаркет «Nur» в 17 микрорайоне.