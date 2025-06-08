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08.06.2025, 09:10

Парк «Акбота» в Актау – фоторепортаж пустых обещаний

Общество 0 4 075 Ольга Максимова

В Актау пришел летний зной, и прогулка под прохладной сенью деревьев становится одним из самых желанных видов досуга. Однако сделать это в единственном парке областного центра удается с трудом, передает Lada.kz.

Фото: Ольги Ярославской
Фото: Ольги Ярославской

Системы орошения для полива в пустынной местности использовались тысячелетия назад, а некоторые из них находятся в рабочем состоянии до сих пор. Если прибавить к этому наличие технологичных способов полива и достижения науки в сфере селекции и ботаники, то можно предположить, что озеленение небольшой территории не должно представлять проблемы для современного человека. Однако состояние единственного городского парка «Акбота» показывает обратное: с каждым годом зеленый фонд парка уменьшается, а количество торговцев и прокатчиков увеличивается.

На протяжении уже десятка лет общественники и жители добиваются наведения порядка и обустройства зеленой зоны для спокойного отдыха горожан, но раз за разом слушают обещания.

Вместо того, чтобы разогнать базар, высадить деревья и ухаживать за ними, акимат Актау с завидной периодичностью представляет общественности проекты по благоустройству и озеленению парка, однако на деле ничего не меняется. Деревья в парке погибают, и власти ничего не собираются с этим делать. Усилия и средства выделяют для разработки всяких концепций, вместо того, чтобы просто высадить деревья и организовать систематический уход за ними.

 Парк «Акбота» находится на балансе отдела ЖКХ акимата Актау. В 2024 году была подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию парка. Ее планировалось провести за счет компании NCOC. Однако в проекте нашли недочеты, поэтому сейчас ПСД переделывают. Если документацию успеют подготовить в нынешнем году, то запросим финансирование и после поступления средств сразу начнем реконструкцию. Парк останется парком, имеющиеся на сегодня торговые точки планируем убрать. Вместо них будут предусмотрены зоны отдыха и досуга для жителей – это игровые и спортивные площадки, - говорил аким Актау Абилкаир Байпаков, отвечая на вопрос жителя об озеленении парка.

«Зеленая» зона на текущий момент выглядит следующим образом.

Некоторые саженцы живы.

Другие посадки погибли. 

Фото автора

А так парк выглядел десятки лет назад. Развитие места отдыха горожан идет в обратном направлении в Актау?

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
И всё это под окном городского акимата! Акима города в отставку!
08.06.2025, 12:45
дорожник
дорожник
Одно слово-акбота
08.06.2025, 09:13
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Белая пустошь...
08.06.2025, 07:51
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