Как решится вопрос с освещением пешеходных переходов в Актау

В Актау из-за недостаточного освещения сохраняется опасная ситуация на ряде нерегулируемых пешеходных переходов. Чиновники рассказали Lada.kz, как намерены решить эту проблему.
Как сообщили в Актауском городском акимате, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая займется установкой специальных световых опор в областном центре.
Планируется, что в рамках этих мероприятий 46 нерегулируемых переходов будут оснащены специальными осветительными конструкциями, - заверили чиновники.
Напомним, ранее корреспондент Lada.kz рассказал, какие пешеходные переходы несут угрозу участникам дорожного движения из-за плохой освещенности.
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