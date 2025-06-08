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08.06.2025, 14:08

Пешеходы в зоне риска: как обстоит ситуация с освещением на переходах в Актау

История в фотографиях 0 1 993 Сергей Кораблев

В Актау ряд пешеходных переходов остается неосвещенным: горожане пересекают проезжую часть на свой страх и риск, а водители зачастую замечают их в последний момент. Корреспондент Lada.kz показал, какие «зебры» представляют угрозу для людей. Чиновникам же стоит обратить на них внимание.

Фото автора
Фото автора

На пешеходном переходе у памятника Кашагану Куржиманулы установлен всего один столб освещения, который не работает. Участок виден лишь благодаря дополнительно установленной лампе.

В целом, освещение на этой территории слабое, а дорожная разметка почти полностью стерта.

Между 11 микрорайоном и Ботаническим садом отсутствуют как разметка, так и столбы освещения.

На Т-образном перекрестке между 10, 11 и 11А микрорайонами царит почти полная темнота: дорогу освещают только автомобильные фары. Следует отметить, что  работает всего один фонарь. Кроме того, дорожной разметки не видно.

На перекрестке между 8, 8А, 10 и 11А микрорайонами расположены всего два общих столба освещения с двух сторон, что делает пешеходные переходы слабоосвещенными, поскольку свет в основном направлен на центр перекрестка.

У торгового центра «Рахат» пешеходный переход в ночное время незаметен. Хотя рядом установлен столб освещения, он, как видно, не работает.

Пешеходный переход между 2 и 3 микрорайонами остался без освещения и дорожной разметки.

Такая же ситуация обстои на участке между 3А и 3 микрорайонами.

Удивительно, что «зебра» на центральной дороге у памятника «Каравелла» и здания городского акимата погружена в полную темноту.

Перекресток между 12 и 16 микрорайонами также представляет опасность.

К слову, между 12 и 13 микрорайонами, напротив здания ЗАГСа, уже давно не работает проекционный пешеходный переход. Пилотный проект заменили на обычную дорожную разметку. Здесь работают два столба освещения, и участок освещается идеально.

Между 12 и 16 микрорайонами – полная темнота. Несмотря на то, что это новый район, освещение здесь не наладили.

Пешеходный переход между 19 и 28 микрорайонами освещен лишь наполовину.

«Зебра» между 29 и 29А микрорайонами еле заметна.

Между 16 и 17 микрорайонами у пешеходного перехода установлены светоотражающие фигурки школьников, однако при этом на этом участке темно.

Освещение пешеходных переходов – не просто вопрос удобства, а прежде всего элемент безопасности, от которого зависит жизнь и здоровье людей. В темноте даже самый внимательный водитель может не заметить пешехода, особенно ребенка. Там, где фонари не работают или отсутствуют вовсе, риск аварий многократно возрастает.

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