Житель Мангистау арестован за клевету в Telegram

В Каракиянском районном суде рассмотрено административное дело в отношении гражданина Т., обвиняемого в распространении ложных сведений в социальной сети, передает Lada.kz по информации мангистауского областного суда.

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Как сообщили в ведомстве, 13 марта 2025 года мужчина опубликовал в мессенджере Telegram заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство гражданки К. Факт клеветы подтверждается объяснениями самого правонарушителя, протоколом и другими материалами дела.

На судебном заседании Т. признал свою вину и попросил строго не наказывать.

Санкция части 2 статьи 73-3 Кодекса об административных правонарушениях РК предусматривает штраф в размере 180 МРП либо административный арест на срок до 20 суток. С учетом признания вины суд назначил наказание в виде ареста сроком на 20 суток.

Постановление вступило в законную силу.