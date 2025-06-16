Новый фонтан заработал в Актау

На днях в областном центре заработал так называемый сухой или пешеходный фонтан, расположенный в небольшом сквере в 10 микрорайоне, около памятника Кашагану. Место уже пользуется популярностью среди населения, передает Lada.kz.

Фото из приложения 2Гис

Аллея с деревьями, необычные качели, сухой фонтан и лавочки – этот сквер был построен на спонсорские деньги. Жители города уже облюбовали новое место.

Дети в восторге от фонтана и сквера. Территория небольшая, и трудно было даже представить, что здесь можно внедрить такую красивую и уютную зону отдыха. Спасибо предпринимателю, который позаботился о населении, - говорят люди.

В небольшой сквер приходят целыми семьями. Пока родители отдыхают на скамейках-качелях, их дети с нескрываемым удовольствием бегают между струй сухого фонтана.

Напомним, в мае текущего года в Актау запустили фонтан «Каравелла».

Для справки

Сухой фонтан, также известный как пешеходный фонтан, это тип фонтана, в котором вода бьет из-под земли, а не из традиционной чаши. Все оборудование, включая насосы и трубопроводы, скрыто под поверхностью, обычно в виде мощеной площади или плитки. Это создает впечатление, что вода вырывается прямо из земли, что делает его безопасным для пешеходов и позволяет использовать пространство над ним, когда фонтан не работает.