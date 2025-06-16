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16.06.2025, 14:38

Новый фонтан заработал в Актау

Общество 0 11 028 Наталья Вронская

На днях в областном центре заработал так называемый сухой или пешеходный фонтан, расположенный в небольшом сквере в 10 микрорайоне, около памятника Кашагану. Место уже пользуется популярностью среди населения, передает Lada.kz.

Фото из приложения 2Гис
Фото из приложения 2Гис

Аллея с деревьями, необычные качели, сухой фонтан и лавочки – этот сквер был построен на спонсорские деньги. Жители города уже облюбовали новое место.

Дети в восторге от фонтана и сквера. Территория небольшая, и трудно было даже представить, что здесь можно внедрить такую красивую и уютную зону отдыха. Спасибо предпринимателю, который позаботился о населении, - говорят люди.

В небольшой сквер приходят целыми семьями. Пока родители отдыхают на скамейках-качелях, их дети с нескрываемым удовольствием бегают между струй сухого фонтана.

Напомним, в мае текущего года в Актау запустили фонтан «Каравелла».

Для справки

Сухой фонтан, также известный как пешеходный фонтан, это тип фонтана, в котором вода бьет из-под земли, а не из традиционной чаши. Все оборудование, включая насосы и трубопроводы, скрыто под поверхностью, обычно в виде мощеной площади или плитки. Это создает впечатление, что вода вырывается прямо из земли, что делает его безопасным для пешеходов и позволяет использовать пространство над ним, когда фонтан не работает. 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
"Неужели к нам перенесли фонтаны с Парка Горького Алматы"-неужели для кого-то алматы до сих пор центр вселенной????Каким же несчастным выглядит актау,если его опустили до уровня алматы! Столько сухих пешеходных фонтанов по всему миру-а Актау сравнили с алматы))))))
16.06.2025, 12:08
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Неужели к нам перенесли фонтаны с Парка Горького Алматы. Точно такие же там расположены, надеюсь наши проработают долго и никто не додумается воткнуть туда лом или ещё что-нибудь..
16.06.2025, 11:38
Apmaxa
Apmaxa
надеюсь электропроводку там на совесть сделали.
16.06.2025, 10:05
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