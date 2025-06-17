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17.06.2025, 11:15

Бесплатная выставка товаров от местных производителей пройдет в Актау

Общество 0 2 190 Наталья Вронская

В четверг, 19 июня, в зале торжеств «Хан Шахар» состоится региональная выставка-конкурс «Лучший товар Казахстана», где свою продукцию представят около 90 предприятий Мангистауской области, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT
Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

На мероприятии можно не только познакомиться с товарами местного производства, но и приобрести продукцию напрямую от производителей. Выставка продлится около двух часов.

Конкурс организует региональная Палата предпринимателей. Участники поборются за возможность представить Мангистаускую область на республиканском этапе конкурса. Девять лучших будут отобраны специальной комиссией, в которую вошли представители госорганов, общественных объединений и независимые эксперты.

Также в рамках выставки будет представлена продукция участников национального проекта «Бір ауыл – бір өнім». Это производители из сельской местности, занятые в рыбоводстве, перепеловодстве, деревообработке и других направлениях.

Как отметили организаторы, победители смогут рассчитывать на безвозмездную поддержку от государства – до 5 миллионов тенге на оборудование и развитие своего дела.

Выставка пройдет в ресторане «Хан Шахар» (микрорайон «Шыгыс-2») 19 июня, с 10:00 часов, продолжительностью не более двух часов. Вход для всех желающих свободный.

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