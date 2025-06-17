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16.06.2025, 20:13

Они буквально везде: жители Бейнеу жалуются на нашествие черных жуков

Общество 0 7 619 Наталья Вронская

Жители села Бейнеу жалуются на засилье чёрных жуков, которые в последние дни массово проникают в дома, постели и даже в детские вещи. В районом акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

В социальных сетях и чатах десятки сообщений с жалобами на массовое нашествие жуков. На видео полчища черных насекомых, ползающих на улице, около домов и в помещениях. Жители бьют тревогу и боятся за здоровье своих детей.

Эти жуки заполонили всё. Появляются снова, даже после обработки. Мы боимся, что они могут заползти детям в уши!, - рассказывает одна из жительниц.

На проблему обратил внимание и депутат мажилиса парламента РК Даулет Мукаев. В своих социальных сетях он опубликовал пост, посвященный ситуации.

Внимание! Мангистауская область, Бейнеу, народ устал, потому что в последние дни улицы и здания покрыты жуками. С каждым днем все больше и больше. Местные власти однако до сих пор хранят молчание и не предпринимают никаких мер. Если не действовать в срочном порядке, ситуация может выйти из-под контроля, - написал Даулет Мукаев.

Сотрудники Бейнеуского районного акимата рассказали о происхождении напасти. Так, научное название черного жука – Tenebrionidae. Это семейство объединяет около 15 000 видов.

Черные жуки не представляют прямой угрозы для человека, они безвредны. Однако их массовое распространение доставляет эстетические и санитарные неудобства, и вызывает беспокойство у жителей. Это явление обусловлено природно-климатическими условиями, - говорят чиновники.

В администрации добавили, что фитосанитарную обстановку в районе контролирует государственная инспекция агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (Фитосанитария).

Согласно Закону Республики Казахстан «О защите растений» (14-5), физические и юридические лица не должны допускать развития и распространения вредных организмов, то есть каждый обязан содержать свою территорию в чистоте.

Если говорить о жителях поселка, то в законе указано, что они обязаны содержать свои приусадебные участки и земельные наделы в чистоте, не допуская массового размножения и распространения вредных организмов. Поэтому каждый владелец участка должен самостоятельно организовать фитосанитарные мероприятия по уничтожению жуков. Для этого необходимо обращаться в специализированные организации, занимающиеся дезинфекцией, - прокомментировал Дастан Муханов, руководитель Бейнеуской районной территориальной инспекции.

Редакция Lada.kz продолжает следить за ситуацией.

Для справки

Tenebrionidae – чернотелки. Одно из крупнейших семейств жесткокрылых насекомых, насчитывающее приблизительно 20 000 видов. Жуки длиной 1-80 миллиметров. Тело преимущественно продолговатое, иногда сильно удлиненное или сильно выпуклое, каплевидное. Сверху чаще голое, но нередко покрыто короткими щетинками или волосками. Большинство питается в основном растительными материалами. Многие виды являются ночными и избегают света, но другие могут быть найдены в солнечные дни (Omophlini), даже на пляжах или пустынях (Pimeliinae). Среди чернотелок встречаются вредители сельскохозяйственных культур.

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