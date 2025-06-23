Инсультный центр в Актау признан лучшим в Казахстане

На международной конференции «Школа инсульта-2025», прошедшей в Астане, инсультный центр Мангистауской областной многопрофильной больницы занял 1 место за вклад в развитие инсультной службы Казахстана, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения.
В международном мероприятии приняли участие главные врачи, отвечающие за работу инсультных центров страны, а также профессоры и ученые из Италии, Украины и США.
От Мангистауской области в ежегодной конференции принял участие заведующий инсультным центром Ильяс Кулымбаев. По итогам оценки качества работы и показателей эффективности центр был удостоен звания «Лучший инсультный центр Казахстана».
«Инсультный центр при Мангистауской областной многопрофильной больнице был открыт в 2012 году. На сегодняшний день в центре работают 8 врачей. Сюда поступают пациенты с инсультами разной степени тяжести, чаще всего с ишемическим инсультом. Основная часть больных — люди в возрасте от 50 до 65 лет. Ежегодно мы лечим примерно 1300 пациентов. Благодаря высоким показателям эффективности наш центр признали лучшим в стране. Благодарим жюри за высокую оценку нашей работы. Это результат коллективного труда», — рассказал заведующий центром Ильяс Кулымбаев.
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