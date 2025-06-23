18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.46
600.04
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.06.2025, 14:54

Инсультный центр в Актау признан лучшим в Казахстане

Общество 0 1 920 Гульмира Садырова

На международной конференции «Школа инсульта-2025», прошедшей в Астане, инсультный центр Мангистауской областной многопрофильной больницы занял 1 место за вклад в развитие инсультной службы Казахстана, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения.

Сертификат победителя. Фото предоставила пресс-служба управления здравоохранения
Сертификат победителя. Фото предоставила пресс-служба управления здравоохранения

В международном мероприятии приняли участие главные врачи, отвечающие за работу инсультных центров страны, а также профессоры и ученые из Италии, Украины и США.

От Мангистауской области в ежегодной конференции принял участие заведующий инсультным центром Ильяс Кулымбаев. По итогам оценки качества работы и показателей эффективности центр был удостоен звания «Лучший инсультный центр Казахстана».

«Инсультный центр при Мангистауской областной многопрофильной больнице был открыт в 2012 году. На сегодняшний день в центре работают 8 врачей. Сюда поступают пациенты с инсультами разной степени тяжести, чаще всего с ишемическим инсультом. Основная часть больных — люди в возрасте от 50 до 65 лет. Ежегодно мы лечим примерно 1300 пациентов. Благодаря высоким показателям эффективности наш центр признали лучшим в стране. Благодарим жюри за высокую оценку нашей работы. Это результат коллективного труда», — рассказал заведующий центром Ильяс  Кулымбаев.

4
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…