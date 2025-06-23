Инсультный центр в Актау признан лучшим в Казахстане

На международной конференции «Школа инсульта-2025», прошедшей в Астане, инсультный центр Мангистауской областной многопрофильной больницы занял 1 место за вклад в развитие инсультной службы Казахстана, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения.

Сертификат победителя. Фото предоставила пресс-служба управления здравоохранения

В международном мероприятии приняли участие главные врачи, отвечающие за работу инсультных центров страны, а также профессоры и ученые из Италии, Украины и США.

От Мангистауской области в ежегодной конференции принял участие заведующий инсультным центром Ильяс Кулымбаев. По итогам оценки качества работы и показателей эффективности центр был удостоен звания «Лучший инсультный центр Казахстана».