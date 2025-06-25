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25.06.2025, 09:02

Жительнице Актау отказались продавать товар в магазине по подарочному сертификату

Общество 0 4 987 Ольга Максимова

Возмущенная покупательница обратилась за помощью в региональный департамент по защите прав потребителей. В ведомстве ей разъяснили, права она или нет, передает Lada.kz.

Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ

Подарочный сертификат на 50 тысяч тенге со сроком действия три месяца был приобретен 13 февраля 2025 года. Оплата была произведена через мобильное приложение Kaspi банка. 

В течение установленного времени обладательница сертификата обратилась в магазин с намерением использовать его по назначению, то есть приобрести товар. Однако представители магазина не только не предоставили возможность оплатить часть стоимости товара с использованием сертификата, но и отказались возвращать деньги, уплаченные за его приобретение.

Потребитель обратилась в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области с заявлением, где указала, что оплаченные 50 тысяч тенге являются авансовым платежом, за который она не получила ни товар, ни услугу. Таким образом, по её мнению, удержание средств со стороны магазина является незаконным.

В ходе разбирательств представителям магазина были разъяснены положения Закона РК «О защите прав потребителей». В частности, было указано, что предоставление продавцу (исполнителю, изготовителю) права не возвращать уплаченную денежную сумму за непредоставленный товар (услуги, работы) в случае расторжения договора является грубым нарушением закона.

В результате продавец осуществил возврат денег в полном объёме, и потребитель осталась довольна.

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