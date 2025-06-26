Как решают проблему с вывозом мусора в Актау?

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Как сообщили в Актауском городском отделе ЖКХ, с помощью методики расчета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение ТБО будет принято решение об изменении тарифа. Повысится ли оплата за вывоз мусора для горожан, и если да, то насколько, станет известно примерно через месяц.

По словам Айдара Бисенова, заместителя руководителя отдела, вчера, 25 июня, на линию вышли 20 мусоровозов, до этого работали 15.

Со стороны ТОО «Caspiy Operating» вышла дополнительная техника. Акимат вместе с КСК, ОСИ будет помогать взыскивать долги, - сообщил Айдар Бисенов.

Напомним, в последний раз тариф на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение ТБО поднимали в мае 2022 года – с 250 до 450 тенге без НДС (504 тенге с НДС) на человека. С тех пор цены на бензин, комплектующие и другие расходы росли, и поэтому ТОО «Caspiy Operating» не смогло своевременно вывозить отходы. Об этом представители компании написали в открытом письме.