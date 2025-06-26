18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.18
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.06.2025, 07:57

Как решают проблему с вывозом мусора в Актау?

Общество 0 3 300 Ольга Максимова

В Актауском городском акимате рассказали, что собираются делать с проблемой вывоза мусора, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Как сообщили в Актауском городском отделе ЖКХ, с помощью методики расчета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение ТБО будет принято решение об изменении тарифа. Повысится ли оплата за вывоз мусора для горожан, и если да, то насколько, станет известно примерно через месяц. 

По словам Айдара Бисенова, заместителя руководителя отдела, вчера, 25 июня, на линию вышли 20 мусоровозов, до этого работали 15. 

Со стороны ТОО «Caspiy Operating» вышла дополнительная техника. Акимат вместе с КСК, ОСИ будет помогать взыскивать долги, - сообщил Айдар Бисенов.

Напомним, в последний раз тариф на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение ТБО поднимали в мае 2022 года – с 250 до 450 тенге без НДС (504 тенге с НДС) на человека. С тех пор цены на бензин, комплектующие и другие расходы росли, и поэтому ТОО «Caspiy Operating» не смогло своевременно вывозить отходы. Об этом представители компании написали в открытом письме.

3
23
8
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Когда их манипулятор на мусоровозе загружает мусор---снизу вся гидравлика протекает! Это экологическое загрязнение! За это полагается штраф! Где крупные штрафы? Куда смотрят участковые? Экологи? Акимат? Ау! Где вы все?
26.06.2025, 17:01
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Долги, неуплата за вывоз мусора- переработку это , повод- намёк жителям по не вывозу мусора несколько дней ? А ежели вывезли то остаются масляные и иные пятна лужи и грязная техника это нормально ?
26.06.2025, 14:01
Имярек
Имярек
Эти мусорные компании берут 550 теньге в месяц с человека, но свои обязанности не выполняют вовремя техника убитая, нечет масло из всех дыр
26.06.2025, 10:53
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…